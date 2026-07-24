Ponude za povratak u školu: Office 2024 od 16 €, Windows 11 Pro od 20 € i Canva Pro od 9 €

Želite li nadograditi svoje računalo ovog ljeta bez trošenja bogatstva na softver? Posjetite VIP-CDKDeals

VIP-CDKDeals petak, 24. srpnja 2026. u 08:00

Dok se učenici vraćaju u školu, a profesionalci se pripremaju za novu radnu sezonu, nadogradnja softvera jedan je od najlakših načina za poboljšanje produktivnosti bez trošenja bogatstva. Bez obzira trebate li Microsoft Office 2024 Pro za seminarske radove, Windows za novo računalo ili kreativne alate s umjetnom inteligencijom, Back to school rasprodaja na VIP-CDKDeals nudi niz pristupačnih softverskih licenci.

Ponude za povratak u školu

Sljedeće cijene već uključuju dodatnih 35% popusta kada primijenite promotivni kod HR35 prilikom plaćanja.

Microsoft Office 2024 Professional Plus – Najbolji izbor za povratak u školu

Među ovogodišnjim ponudama, Microsoft Office 2024 Professional Plus ističe se kao jedna od najpovoljnijih ponuda. Dostupan od 16 € za doživotnu licencu, nudi isplativu alternativu ponavljajućim pretplatama na Microsoft 365.
Office 2024 uključuje sve Microsoftove bitne aplikacije za produktivnost:

  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Access (Windows)
  • Microsoft Publisher (Windows)

Dizajniran za studente, edukatore, kućne korisnike, freelancere i mala poduzeća, Office 2024 pruža poznato iskustvo rada na računalu, a istovremeno uvodi poboljšanja performansi, poboljšane značajke suradnje i ažurirano sučelje. Budući da se radi o doživotnoj licenci, plaćate samo jednom i možete nastaviti koristiti softver bez mjesečnih ili godišnjih pretplata. Bez obzira pišete li izvješća, analizirate proračunske tablice, izrađujete prezentacije ili upravljate e-poštom, Office 2024 pruža sve što je potrebno za svakodnevnu produktivnost.

Windows 11 Pro – Nadogradite svoje računalo

Ako planirate osvježiti svoje računalo prije novog semestra, Windows 11 Pro dostupan je od 20 €.

Windows 11 nudi redizajnirano sučelje, poboljšani multitasking, jaču ugrađenu sigurnost i bolju podršku za najnoviji hardver. Značajke produktivnosti poput Snap Layoutsa i više radnih površina pomažu korisnicima da ostanu organizirani, dok igrači mogu imati koristi od DirectX 12 Ultimate i Auto HDR-a za poboljšane performanse i vizualne efekte.

Alati za produktivnost i optimizaciju računala po pristupačnim cijenama

Osim Microsoftovih softverskih ponuda, VIP-CDKDeals nudi i pristupačne alate za kreativnost i održavanje računala.

Canva Pro (1-godišnja licenca)9,0 € (10% popusta uz promo kod HR10)
Izradite profesionalne dizajne s premium predlošcima, alatima pokretanim umjetnom inteligencijom, uklanjanjem pozadine, Magic Resize i milijunima dizajnerskih resursa. Savršeno za studente, kreativce i profesionalce.

CCleaner Professional (1 računalo, 1 godina)12,6 € (10% popusta uz promotivni kod HR10)

CCleaner Professional za Mac (1 uređaj, 1 godina)15,3 € (10% popusta uz promotivni kod HR10)
Optimizirajte performanse svog uređaja uz snažne značajke čišćenja, zaštite privatnosti i održavanja sustava. Dostupno za korisnike Windowsa i Maca.

Iskoristite promotivni kod HR10 prilikom plaćanja kako biste iskoristili dodatni popust na ponude za Canva Pro i CCleaner.

Zašto odabrati doživotne softverske licence?

Za mnoge korisnike, doživotne licence nude izvrsnu dugoročnu vrijednost u usporedbi sa softverom temeljenim na pretplati.
Pogodnosti uključuju:

  • Jednokratno plaćanje bez ponavljajućih naknada za pretplatu
  • Trenutna digitalna dostava
  • Pristup originalnom Microsoftovom softveru za produktivnost
  • Pogodno za studente, kućne urede, freelancere i tvrtke
  • Korisnička podrška dostupna je ako je potrebna pomoć pri aktivaciji

Završne misli

Ako se pripremate za novu akademsku godinu ili jednostavno želite nadograditi svoje računalo, rasprodaja za povratak u školu na VIP-CDKDeals nudi pristupačan način za nabavu originalnog Microsoftovog softvera i popularnih alata za produktivnost temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Od Microsoft Office 2024 Professional Plus od 16 € i Windows 11 Pro od 20 € do Canva Pro od 10 €, postoji mnogo opcija za nadogradnju vašeg digitalnog radnog prostora bez plaćanja tekućih troškova pretplate.

Promocija je dostupna ograničeno vrijeme, a sve gore navedene cijene već uključuju dodatnih 35% popusta kada prilikom plaćanja koristite promotivni kod HR35.

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Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

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