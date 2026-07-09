Popusti na pametne brave koje provjereno idu na vaša vrata

Sve tri se ugrađuju namjesto standardnog euro cilindra, bez bušenja i bez majstora, pa je pitanje zapravo samo - koja je za vas idealna

Bug.hr četvrtak, 9. srpnja 2026. u 16:10

Umjesto da mijenjate okov, bušite vrata ili zovete majstora, WELOCK nudi pametne brave kod koijh jednostavno izvadite postojeći euro cilindar i na njegovo mjesto stavite pametni, u nekoliko minuta i sa svega par vijaka.

U tvrtkinoj ponudi cilindričih brava tri modela pokrivaju tri različita profila korisnika. Zajedničko im je sve ono što ugradnju čini bezbolnom, jer rade lokalno preko Bluetootha, bez ikakve obavezne pretplate i clouda, a tko poželi daljinski pristup, glasovno upravljanje ili integraciju s pametnim domom, može dodati opcionalni WIFIBOX3 gateway. Krenimo redom, od najjednostavnijeg modela do najopremljenijeg.

WELOCK ToucA51

ToucA51 je model koji će vas zanimati ako od pametne brave tražite točno ono što joj je i posao, da uđete bez ključa i bez razmišljanja. Otvara se na šest načina: otiskom prsta, brojčanom šifrom, RFID karticom i mobilnom aplikacijom preko Bluetootha, a u nuždi i preko USB napajanja ako se baterije isprazne. Oni koji imaju WIFIBOX3 dobivaju i mogućnost otključavanja bez obzira na fizičku udaljenost od brave. Senzor otiska očita prst za manje od tri desetinke sekunde i s vremenom postaje precizniji, budući da nakon dvadesetak očitanja nauči karakteristike vašeg prsta. Brava pamti do 200 brojčanih šifri, a kroz aplikaciju izradite i do deset vremenski ograničenih šesteroznamenkastih kodova za ukućane i povremene goste, uz anti-peep zaštitu koja dopušta da ispred i iza prave šifre utipkate nasumične brojeve. Napaja se s tri AAA baterije koje traju do godine dana, a kućište od nehrđajućeg čelika i plastike podnosi sve vanjske uvjete. Za stan ili obiteljsku kuću u kojoj se krug korisnika rijetko mijenja, ToucA51 je najrazumniji ulaz u svijet pametnih brava, pogotovo po akcijskoj cijeni od 119 eura.

AKCIJA
Kupite WELOCK Smart Lock Cylinder ToucA51 na službenom WELOCK webshopu
Kod za popust: VD50
Konačna cijena: 119 eura
Napomene: besplatna dostava iz EU i UK skladišta (nema carinskih troškova), slanje unutar 24 sata, 2 godine jamstva, probni period od 30 dana s povratom novca, doživotna korisnička podrška

WELOCK ToucA51 Pro

Varijanta Pro dijeli tijelo i logiku s osnovnim modelom, ali je skrojena za scenarij u kojem kroz vrata prolazi mnogo različitih ljudi - primjerice za iznajmljivače. Umjesto šest, nudi sedam načina otključavanja, jer osnovnom repertoaru, koji čine otisak, šifra, kartica, aplikacija, USB-C rezerva i daljinski uz WIFIBOX3, dodaje ono što iznajmljivačima najviše znači, a to su prave privremene lozinke s ograničenim rokom valjanosti. Gostu, čistačici ili majstoru dodijelite kod koji vrijedi točno onoliko koliko treba i potom sam istekne, bez mijenjanja brave i bez predaje ključeva, dok kroz aplikaciju upravljate s do 200 kodova. Pro dodatno izdvaja IP65 vodootpornost, pa se bez brige postavlja i na izloženija ulazna vrata, uz automatsko zaključavanje i tihi način rada koji dobro dođe kad se gosti prijavljuju u kasne sate. Otisak se i ovdje očita za manje od tri desetinke sekunde uz isti senzor, a tko koristi Home Assistant ili Alexu, preko WIFIBOX3 gatewaya sve to dovodi u vlastiti sustav. Podržava vrata debljine od 50 do 100 milimetara, čime pokriva i deblje primjerke. Gledate li pametnu bravu kao alat za upravljanje pristupom, a ne samo kao zamjenu za ključ, ToucA51 Pro mogao bi biti za vas.

AKCIJA
Kupite WELOCK Smart Lock Cylinder ToucA51 Pro na službenom WELOCK webshopu
Kod za popust: VD40
Konačna cijena: 159 eura
Napomene: besplatna dostava iz EU i UK skladišta (nema carinskih troškova), slanje unutar 24 sata, 2 godine jamstva, probni period od 30 dana s povratom novca, doživotna korisnička podrška

WELOCK U81: vrh ponude za pametni dom i najuža vrata

U81 je najopremljeniji cilindar u WELOCK ponudi i model koji ćete birati ako želite maksimalnu fleksibilnost, kako u načinima ulaska, tako i u povezivanju s ostatkom doma. Otvara se na šest načina, ali s jednom bitnom razlikom u odnosu na ToucA51, jer uz otisak, šifru, RFID karticu, aplikaciju i WIFIBOX3 zadržava klasični mehanički ključ kao rezervu, pa ni prazna baterija ni izgubljen mobitel ne znače da ostajete pred vratima. Kapaciteti su ovdje najveći: do 200 brojčanih šifri, 100 otisaka i čak 199 RFID kartica, uz mogućnost dodjele deset administratorskih i do 190 korisničkih pristupa, što je razina kontrole kakvu će cijeniti veća kućanstva i entuzijasti. Upravo je njima namijenjena i najzanimljivija stavka, jer se uz WIFIBOX3 U81 izravno povezuje s Home Assistantom, uz Alexu i daljinski pristup preko aplikacije, s uvidom u dnevnik pristupa i trenutnim obavijestima o stanju vrata. Automatski se zaključava sedam do četrnaest sekundi nakon zatvaranja, uz podesivo kašnjenje, no poseban je adut geometrija, budući da je vanjski modul toliko uzak da rub vrata od ključanice smije biti udaljen svega 25 milimetara, pa U81 stane i na tijesna vrata na kojima šire brave ne pristaju. Napaja se s četiri AAA baterije uz oko godinu dana autonomije, a i bez gatewaya radi posve samostalno, jer je WIFIBOX3 potreban tek za daljinske funkcije.

AKCIJA
Kupite WELOCK Smart Lock Cylinder U81 na službenom WELOCK webshopu
Kod za popust: SZ61
Konačna cijena: 188 eura
Napomene: besplatna dostava iz EU i UK skladišta (nema carinskih troškova), slanje unutar 24 sata, 2 godine jamstva, probni period od 30 dana s povratom novca, doživotna korisnička podrška

Ako ste u nedoumici stane li koja od njih baš na vaša vrata, WELOCK na svojim stranicama nudi provjeru kompatibilnosti prema debljini vrata i tipu cilindra, pa mjeru napravite prije narudžbe.

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