Posljednja prilika! Najnoviji Office 2024 Pro 16,99 € i Windows 11 Pro 12,25 € - Godeal24

Stavimo ovo u perspektivu. Microsoft prodaje Office 2024 Pro za 249 €, a Windows 11 Pro za 199 €. To je 448 € za potpuno opremanje jednog računala. Trenutno na Godeal24 ljetnoj rasprodaji oboje dobivate za 28,25 € zajedno - originalno, trajno aktivirano, dostavljeno u vašu pristiglu poštu za nekoliko minuta. To je preko 92% popusta.

Ako ih želite kupiti zasebno, trajna Office 2024 Pro licenca za 16,99 € daje vam najnoviji Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Windows 11 Pro za 12,25 € pruža brži i sigurniji sustav s ugrađenim AI alatima i profesionalnim multitaskingom. Obje su jednokratne kupnje - bez pretplata, bez skrivenih troškova, vaše zauvijek. To su iste licence, iste aplikacije, isti vijek korištenja. Jedina razlika je cijena - a ta cijena ima datum isteka. Godeal24 ljetna rasprodaja je u svojoj završnoj fazi. Nakon što završi, cijene ponovno rastu i ovaj prozor se zatvara - nema čekanja, nema produženja. Ako ste označili ovu stranicu ili si govorili "Napravit ću to sljedeći tjedan" - sljedeći tjedan bi već mogao biti prekasno. Vrijeme istječe. Zgrabite svoju prije nego što rasprodaja završi.

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