Premium HYLA proizvodi za čišćenje doma dostupni u Instaru

U sklopu aktualne ponude, Instar je uvrstio više HYLA modela, među kojima su Hyla Est Nimbus Ventus (mokro i suho dubinsko čišćenje), Hyla Est Ventus (suho dubinsko čišćenje) te Hyla Est Universal

Instar Centar srijeda, 10. prosinca 2025. u 19:00

HYLA, premium vodeni sustav za čišćenje doma, odnedavno je dostupan kupcima u Hrvatskoj putem Instar Centra. U ponudi su dostupni HYLA uređaji za dubinsko čišćenje, uključujući modele za mokro i suho čišćenje.

U sklopu aktualne ponude, Instar je uvrstio više HYLA modela, među kojima su Hyla Est Nimbus Ventus (mokro i suho dubinsko čišćenje), Hyla Est Ventus (suho dubinsko čišćenje) te Hyla Est Universal, u različitim varijantama boja. Uz odabrane Hyla uređaje u promotivnom razdoblju dobivate i vrijedan POKLON!

“Želimo korisnicima u Hrvatskoj omogućiti jednostavan i pouzdan pristup HYLA programu, uz podršku pri odabiru rješenja koje odgovara njihovom načinu čišćenja i potrebama doma”, poručuju iz Instar Centra.

Kupci mogu pregledati HYLA ponudu i zatražiti dodatne informacije putem Instar kanala posvećenih HYLA programu.

O brendu HYLA

Priča o HYLI započela je početkom 1990-ih, kada su slovenski inženjeri razvili prvi prototip sustava u Ljubljani, s idejom da uređaj tijekom čišćenja ne vraća prašinu natrag u prostor, nego da pomaže i u čišćenju zraka u domu. Nakon razvoja i testiranja, uređaj je ušao u serijsku proizvodnju 1992. godine.

HYLA je danas prisutna u više od 80 zemalja, a HYLA International GmbH & Co. KG osnovana je 1999. godine, uz uspostavu prodajnog sjedišta u republici Njemačkoj.

Temelj tehnologije je filtracija kroz vodu: nečistoće se vežu u vodi umjesto da se skupljaju u vrećicama, a tijekom uobičajenog čišćenja sustav istovremeno profinjeno pročišćava zrak u prostoru, uključujući fine čestice, mirise i alergene ostavljajući prostor svježim i čistim kao nikada prije. Bez vrećica i zamjenskih filtera, HYLA štedi novac i smanjuje otpad, doprinoseći očuvanju okoliša. Usisna snaga ostaje konstantna, a potrošnja energije je minimalna. Rezultati su vidljivi već nakon nekoliko tjedana: do 80% manje kućne prašine, niži troškovi električne energije i ugodniji osjećaj u perfektno čistom domu.

Dostupnost u Instaru

Premium HYLA proizvodi i dodatna oprema dostupni su u Instar poslovnicama ili putem upita putem web stranice.

 



