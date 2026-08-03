Prestanite plaćati svake godine: Office 2024 Pro za 16,99 € i Windows 11 Pro za 12,25 €
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 19,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 49,99 €
Od 1. srpnja 2026. Microsoft je podigao cijene gotovo svakog Microsoft 365 plana - s porastima do 43%, ovisno o pretplati. Business Standard popeo se na 14 €/mjesečno, dok Microsoft 365 Apps sada košta 168 €/godišnje. I neugodna istina je da ovo vjerojatno neće biti posljednje povećanje: cijene pretplate obično se kreću samo u jednom smjeru. Međutim, postoji alternativa koju mnogi ljudi previde - kupnja softvera jednom i njegovo trajno vlasništvo. Nema mjesečne naplate, nema godišnjih obnavljanja i nema budućih povećanja cijena oko kojih biste se trebali brinuti.
Tijekom Godeal24 posebne rasprodaje softvera možete nabaviti Office 2024 Pro Plus za samo 19,99 € - jednokratno plaćanje za cijeli paket Word, Excel, PowerPoint i Outlook, trajno aktiviran na vašem računalu. To je manje nego što Microsoft sada naplaćuje za dva mjeseca pretplate. Razmotrite matematiku tijekom tri godine: pretplatnik na Microsoft 365 plaća više od 504 €, dok kupac na Godeal24 plaća 16,99 € jednom i nikad više.
Ušteda tu ne staje. Također možete nabaviti Windows 11 Pro za 12,25 € — originalni, doživotno aktivirani i izgrađen za brzinu, sigurnost i najnovije značajke pokretane umjetnom inteligencijom. Tijekom istog trogodišnjeg razdoblja, Microsoftova pretplata koštala bi znatno više od 500 € — a zatim biste nastavili tražiti još. Dok Microsoft nastavlja podizati ljestvicu u pogledu onoga što dugujete, Godeal24 nudi način da zauvijek siđete s trake za pretplatu.
100% originalne Office licence uz 90% popusta
- Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key - 3 PC – 49,99 € (samo 16,6 € po računalu)
- Office 2024 Home for PC/Mac – 119,99 €
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 54,25 € (samo 27,13 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 76,25 € (samo 25,42 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 124 € (samo 24,80 € po ključu)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49,99 €
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
WIndows ponuda - Windows 11 Pro samo 12 €
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,25 € (samo 12,13 € po ključu)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35,25 € (samo 11,75 € po ključu)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53,25 € (samo 10,65 € po ključu)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 31,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus - Bundle – 31,15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
- Visio Professional 2024 - 1 PC – 55,99 €
- Project Professional 2024 - 1 PC – 55,99 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Office 9 – 30,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 13,93 €
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Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
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