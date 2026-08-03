Prestanite plaćati svake godine: Office 2024 Pro za 16,99 € i Windows 11 Pro za 12,25 €

Od 1. srpnja 2026. Microsoft je podigao cijene gotovo svakog Microsoft 365 plana - s porastima do 43%, ovisno o pretplati. Business Standard popeo se na 14 €/mjesečno, dok Microsoft 365 Apps sada košta 168 €/godišnje. I neugodna istina je da ovo vjerojatno neće biti posljednje povećanje: cijene pretplate obično se kreću samo u jednom smjeru. Međutim, postoji alternativa koju mnogi ljudi previde - kupnja softvera jednom i njegovo trajno vlasništvo. Nema mjesečne naplate, nema godišnjih obnavljanja i nema budućih povećanja cijena oko kojih biste se trebali brinuti.

Tijekom Godeal24 posebne rasprodaje softvera možete nabaviti Office 2024 Pro Plus za samo 19,99 € - jednokratno plaćanje za cijeli paket Word, Excel, PowerPoint i Outlook, trajno aktiviran na vašem računalu. To je manje nego što Microsoft sada naplaćuje za dva mjeseca pretplate. Razmotrite matematiku tijekom tri godine: pretplatnik na Microsoft 365 plaća više od 504 €, dok kupac na Godeal24 plaća 16,99 € jednom i nikad više.

Ušteda tu ne staje. Također možete nabaviti Windows 11 Pro za 12,25 € — originalni, doživotno aktivirani i izgrađen za brzinu, sigurnost i najnovije značajke pokretane umjetnom inteligencijom. Tijekom istog trogodišnjeg razdoblja, Microsoftova pretplata koštala bi znatno više od 500 € — a zatim biste nastavili tražiti još. Dok Microsoft nastavlja podizati ljestvicu u pogledu onoga što dugujete, Godeal24 nudi način da zauvijek siđete s trake za pretplatu.

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