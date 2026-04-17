Resident Evil Requiem na ASUS RTX 5070 Ti: kako path tracing i DLSS 4 izgledaju na pravom hardveru

Resident Evil Requiem najnoviji je nastavak Capcomove legendarne horor franšize i ujedno jedan od vizualno najimpresivnijih naslova koje smo vidjeli na PC-ju. Igra nas vraća u Raccoon City, ovoga puta kroz priču dvoje protagonista – FBI analitičarke Grace Ashcroft i nezaboravnog Leona S. Kennedyja – u novom poglavlju koje isprepliće istragu misterioznih smrti s otkrivanjem istine iza zloglasnog incidenta iz 1998. Igrati se može iz prvog ili trećeg lica, što mijenja čitavo iskustvo: perspektiva iz prvog lica povećava napetost i osjećaj ugroženosti, dok treće lice otvara prostor za akciju i bolju preglednost okoline.

No, ono što Resident Evil Requiem čini posebnim na PC-ju jest implementacija path tracinga – tehnologije koja simulira ponašanje svjetlosti onako kako se ona u stvarnosti širi, odbija, lomi i baca sjene. Razlika u odnosu na standardni prikaz smjesta je vidljiva: sjene postaju mekše i detaljnije, refleksije na staklenim površinama i mokrom asfaltu dosežu gotovo fotorealističnu razinu, a globalno osvjetljenje daje scenama dubinu kakvu nijedan prijašnji Resident Evil nije imao. U igri koja se u velikoj mjeri oslanja na atmosferu – na titranje žarulja u hodnicima, neonske natpise koji probijaju noćnu maglu, plamen upaljača koji jedva rasvjetljuje mračnu prostoriju – path tracing nije puki vizualni dodatak, već sastavni dio cjelokupnog iskustva.

Path tracing je, međutim, izrazito zahtjevan za grafičke kartice, pa je za glatko iskustvo nužan NVIDIA DLSS 4 - paket AI tehnologija koji uključuje nekoliko komponenata. DLSS Super Resolution renderira igru na nižoj internoj razlučivosti, a zatim pomoću neuronske mreže rekonstruira sliku na ciljanu razlučivost, čime se dramatično podiže broj sličica u sekundi. DLSS Ray Reconstruction dodatno čisti šum koji nastaje tijekom path tracinga i stabilizira osvjetljenje, refleksije i sjene, dajući slici dosljednost kakvu tradicionalni denoiseri naprosto ne postižu. DLSS Multi Frame Generation, dostupan vlasnicima GeForce RTX 50 grafičkih kartica, generira do šest dodatnih frameova na svaki renderirani, multiplicirajući broj sličica u sekundi do tri puta. Tu je i Dynamic Multi Frame Generation, koji taj proces čini pametnijim: GPU sam određuje koliko frameova treba generirati ovisno o frekvenciji osvježavanja monitora - ako igrate na 144 Hz ili 240 Hz, sustav cilja točno tu vrijednost, a intenzitet generiranja dinamički se prilagođava zahtjevnosti scene u stvarnom vremenu.

Rezultat? Na ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti, s uključenim path tracingom i DLSS 4 Multi Frame Generationom, Resident Evil Requiem na razlučivosti od 2.560 x 1.440 točaka leti na više od 200 sličica u sekundi. Pri Full HD razlučivosti ta brojka prelazi 290 FPS. Usput, NVIDIA Reflex automatski se aktivira uz Frame Generation i smanjuje latenciju za do 46%, pa je odziv kontrola brz i precizan, što je u survival horroru, gdje se svaki djelić sekunde računa, itekako korisno.

ASUS, kroz svoje linije ROG i TUF Gaming, već godinama isporučuje neke od najboljih grafičkih kartica na tržištu. To nije prazna fraza, već rezultat pažljivo razvijenih rashladnih sustava, komponenata najviše kategorije i moćnog softvera, koji zajednički osiguravaju stabilne performanse čak i pod najvećim opterećenjem – upravo poput scenarija s uključenim path tracingom. U kombinaciji s NVIDIA GeForce RTX arhitekturom, ASUS grafičke kartice pružaju optimalnu platformu za najnaprednije grafičke tehnologije. Iskustvo igranja glatko je i stabilno, bez kompromisa u razlučivosti ili broju sličica u sekundi. Pritom, ASUS ponuda pokriva širok raspon budžeta i potreba: od pristupačnijeg TUF Gaming RTX 5060 Ti, preko izvrsnog ROG Strix RTX 5070 Ti koji smo koristili za testiranje spomenutih tehnologija, do vršnog ROG Astral RTX 5080 za korisnike kojima su performanse na prvom mjestu.

Resident Evil Requiem jedna je od onih igara koje demonstriraju koliko je napredovala grafika u videoigrama. S path tracingom i DLSS 4 na GeForce RTX 50 kartici, Raccoon City djeluje uvjerljivije nego ikad. Zahvaljujući snazi ASUS ROG i TUF grafičkih kartica, taj doživljaj dobivamo bez padova performansi i ustupaka u kvaliteti prikaza.

Više o Resident Evil Requiem i GeForce RTX 50 seriji pronađite na Nvidijinoj službenoj stranici.

