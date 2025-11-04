SheepAI Hackathon vraća se u Zagreb i donosi nagrade u vrijednosti više od 10.000 eura

29. studenog 2025. dođite na Infobib Campus u Zagrebu i sudjelujte na SheepAI hackatonu jer vas očekuju vrijedne nagrade

SheepAI Hackathon održat će se 29.11.2025. na Infobip Campusu u Zagrebu, a sudionicima donosi nagrade ukupne vrijednosti veće od 10.000 eura, uključujući i 5.000 eura za pobjednički tim te potpuno subvencionirani odlazak na ABC Bootcamp u Silicon Valley. Osim glavne nagrade, pripremamo i posebnu nagradu iznenađenja.



SheepAI je jedan od najvećih AI hackathona po vrijednosti nagrada i najbrže rastućih tech događaja u Hrvatskoj. Nakon prva dva izdanja u Zagrebu i Zadru, iza kojih su ostale sjajne priče, brojke govore same za sebe:

više od 40.000 eura nagrada podijeljeno do sada

do sada više od 150 sudionika

sudionici iz više od 5 država

Zašto dolaziš na SheepAI

SheepAI okuplja indie developere, AI entuzijaste, dizajnere, product ljude i sve koji žele jedan dan provesti gradeći korisna rješenja i učiti kroz praksu. Atmosfera je opuštena, fokus je na stvaranju, učenju, razmjeni iskustava i povezivanju s ekipom koja voli slične stvari.

Zaboravi na “corporate hackathon”. SheepAI je prijateljski, energičan i community-driven.

Što te čeka na eventu

kratka i konkretna predavanja iz prakse

mentorstvo, savjeti i pomoć kroz dan

rad u timovima na stvarnim izazovima

nova poznanstva i dobra atmosfera cijeli dan

Nagrade 2025

1. nagrada: 5.000 eura + ABC Bootcamp Silicon Valley stipendija

nagrade iznenađenja za sudionike

prilike za povezivanje s partnerima i industrijom

Prijave

Broj mjesta je ograničen - prijave i sve informacije: www.sheepai.app

O SheepAI

SheepAI je inicijativa trojice osnivača, uz partnere koji podupiru razvoj tech zajednice i AI scene u Hrvatskoj. Projekt su prepoznali brojni važni sudionici hrvatskog IT ekosustava, među kojima su CroAI, Infobip, Fonoa, OTP banka, Farseer i drugi.