SheepAI Hackathon vraća se u Zagreb i donosi nagrade u vrijednosti više od 10.000 eura

29. studenog 2025. dođite na Infobib Campus u Zagrebu i sudjelujte na SheepAI hackatonu jer vas očekuju vrijedne nagrade

Bug.hr utorak, 4. studenog 2025. u 15:29

SheepAI Hackathon održat će se 29.11.2025. na Infobip Campusu u Zagrebu, a sudionicima donosi nagrade ukupne vrijednosti veće od 10.000 eura, uključujući i 5.000 eura za pobjednički tim te potpuno subvencionirani odlazak na ABC Bootcamp u Silicon Valley. Osim glavne nagrade, pripremamo i posebnu nagradu iznenađenja.

SheepAI je jedan od najvećih AI hackathona po vrijednosti nagrada i najbrže rastućih tech događaja u Hrvatskoj. Nakon prva dva izdanja u Zagrebu i Zadru, iza kojih su ostale sjajne priče, brojke govore same za sebe:

  • više od 40.000 eura nagrada podijeljeno do sada
  • više od 150 sudionika
  • sudionici iz više od 5 država

Zašto dolaziš na SheepAI

SheepAI okuplja indie developere, AI entuzijaste, dizajnere, product ljude i sve koji žele jedan dan provesti gradeći korisna rješenja i učiti kroz praksu. Atmosfera je opuštena, fokus je na stvaranju, učenju, razmjeni iskustava i povezivanju s ekipom koja voli slične stvari.

Zaboravi na “corporate hackathon”. SheepAI je prijateljski, energičan i community-driven.

Što te čeka na eventu

  • kratka i konkretna predavanja iz prakse
  • mentorstvo, savjeti i pomoć kroz dan
  • rad u timovima na stvarnim izazovima
  • nova poznanstva i dobra atmosfera cijeli dan

Nagrade 2025

  • 1. nagrada: 5.000 eura + ABC Bootcamp Silicon Valley stipendija
  • nagrade iznenađenja za sudionike
  • prilike za povezivanje s partnerima i industrijom

Prijave

Broj mjesta je ograničen - prijave i sve informacije: www.sheepai.app

O SheepAI

SheepAI je inicijativa trojice osnivača, uz partnere koji podupiru razvoj tech zajednice i AI scene u Hrvatskoj. Projekt su prepoznali brojni važni sudionici hrvatskog IT ekosustava, među kojima su CroAI, Infobip, Fonoa, OTP banka, Farseer i drugi.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi