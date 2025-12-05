SOFA IT kreće u razvoj videoigara pokretanih sportskom analitikom i AI

SOFA IT d.o.o. kreće u stratešku digitalnu transformaciju i razvoj videoigara nove generacije pokretanih sportskom analitikom i umjetnom inteligencijom

Sportsko-tehnološka tvrtka SOFA IT d.o.o., koja stoji iza globalno prepoznate sportske platforme Sofascore, kreće u stratešku digitalnu transformaciju i razvoj videoigara nove generacije pokretanih sportskom analitikom i umjetnom inteligencijom. Za tvrtku ovo znači početak novog razvojnog ciklusa usmjerenog na modernizaciju poslovanja i stvaranje tehnološki naprednih rješenja u području interaktivne zabave i sportskih simulacija.

Projekt ukupne vrijednosti 2.204.276,66 EUR, uz 339.582,08 EUR bespovratnih EU sredstava, predstavlja važnu prekretnicu u pozicioniranju tvrtke kao inovatora u industriji videoigara.

Cilj projekta je razvijati videoigre koje podatke pretvaraju u potpuno novo digitalno iskustvo, a omogućava spajanje tehnologije, sporta i kreativnosti na način koji će postaviti nove standarde u industriji.

Time SOFA IT d.o.o. postavlja temelje za potpuno novi pristup razvoju videoigara, u kojem analitički modeli, napredna prediktivna logika i inteligentna obrada podataka stvaraju najautentičnije sportsko iskustvo u digitalnom okruženju.

Projekt uključuje edukaciju stručnjaka, osnivanje novog odjela za sportsku analitiku, uspostavu novih procesa, kao i aktivnu međunarodnu promociju kroz sudjelovanje na vodećim industrijskim konferencijama i sajmovima. Očekivani rezultat je razvoj konkurentske prednosti na globalnom tržištu, jačanje digitalne ekspertize te izgradnja dugoročne platforme za rast i međunarodnu ekspanziju.

SOFA IT d.o.o. ovim projektom potvrđuje svoju predanost razvoju domaće gaming industrije, jačanju digitalne ekonomije i stvaranju novih prilika za suradnju između tehnologije, sporta i kreativnosti. Projekt je primjer kako se inovacije, znanje i vizija mogu pretvoriti u konkretne rezultate koji donose dodanu vrijednost ne samo tvrtki, nego i široj zajednici.