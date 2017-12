Što ćemo vidjeti u dugo iščekivanoj petoj sezoni Vikinga?

Još nekoliko dana dijeli nas od uzbudljive premijere pete sezone Vikinga, visoko hvaljene serije posvećene najpoznatijim imenima nordijske mitologije i povijesti. O novostima pete sezone porazgovarali smo s Michaelom Hirstom, tvorcem i piscem za seriju Vikinzi. Ekskluzivnu premijeru u regiji moći ćete pratiti već u četvrtak na streaming servisu Pickbox.

Peta sezona Vikinga igra se s idejom političke privrženosti, sklapanjem i kršenjem savezničkih ugovora, ali i gledanjem vlastite koristi nauštrb društvene. Hirst je otkrio kako će ovo osigurati zanimljivu, napetu i dinamičnu sezonu u kojoj neće nedostajati dobre priče:

„Postoji puno priče. Dosta se stvari događa u sezoni koje se poklapaju sa stvarnim načinom funkcioniranja vikinškog društva. Treba imati na umu i kako u to doba nije bilo zasebnih država, samo malih, neovisnih kraljevina koje su konstantno bile u ratu.“

Ono što je zajedničko četvrtoj i petoj sezoni fokus je na Ragnarovoj obitelji, no u petoj ih sezoni zatičemo razjedinjene, zaraćene i posvađane. Dva brata kreću svaki na svoju stranu svijeta i nastoje osvojiti što veći teritorij: jedan odlazi do Mediterana i Tunisa, drugi do Islanda. Širenje na nova geografska područja svakako je jedan od lajtmotiva pete sezone, no nove lokacije snimanja nipošto nisu dio kreativnog procesa, već su spojene sa stvarnim događajima. Hirst napominje:

„Vikinški je utjecaj dosegnuo toliko puno mjesta! Zamislite koliko su te vikinške kraljevine bile male, a koliki su utjecaj imale na svijet! Ako postoji nešto što se dogodilo kroz povijest, svakako želim to iskoristiti u svojim serijama, a to i radim s Vikinzima.“ Nova sezona donijet će nadnaravne elemente u obliku viđenja nordijskih bogova, no razlika između vizija i jave bit će očita.

Najatraktivniji novi lik u sezoni svakako je biskup Heahmund kojega glumi odličan Jonathan Meyers s kojim je Hirst već imao prilike surađivati na Tudorima. Heahmund je povijesna ličnost, Saksonac i pripadnik skupine ratnih biskupa koji su preteča templara, a u priču se uklapa savršeno:

“Kada smo uspjeli u povijesnim izvorima pronaći biskupa Heahmunda, pronašli smo saksonskog ratnika koji se može suprotstaviti Ivaru, Bjornu i ostalim Vikinzima. Netko je sugerirao da ga mora glumiti Johnatan Rhys Meyers, što je za mene bilo odlično jer je Johnatan, baš kao i biskup, strastven i intenzivan. Želio sam u novoj sezoni Vikinga pokazati i paganski fundamentalizam kako bi gledatelji razumjeli da je paganizam bila prava religija u koju su neki duboko vjerovali. To ćemo vidjeti i na primjeru Flokija. Biskup Heahmund i Floki zapravo su duboki vjernici različitih religija koje ih tjeraju na slične akcije.”

Na Pickboxu su dostupne četiri sezone Vikinga, a 1,5-satna premijera pete sezone Vikinga zakazana je za četvrtak, 30. 11., gdje će se moći pratiti i ostale epizode ovog epskog povijesnog spektakla – tek nekoliko sati nakon američke premijere.