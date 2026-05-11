Sutra u Zagrebu prva velika konferencija o podatkovnim centrima – keynote iz NVIDIA-e

AI radna opterećenja mijenjaju pravila igre za podatkovne centre – traže veću gustoću rackova, tekućinsko hlađenje i potpuno nove arhitekture koje se grade u mjesecima, a ne godinama. O tome kako industrija odgovara na taj izazov sutra, 12. svibnja, govorit će se u zagrebačkom hotelu Esplanade na konferenciji Croatian Data Center Summit 2026. – prvom velikom stručnom skupu u Hrvatskoj posvećenom podatkovnim centrima, cloud tehnologijama i digitalnoj infrastrukturi.

Konferenciju organizira Hrvatska udruga data centara (HRDCA), a prema podacima Europske udruge podatkovnih centara (EUDCA), Hrvatska bilježi 30-postotnu godišnju stopu rasta tržišta – najviše u cijeloj regiji srednje i istočne Europe, ispred Poljske (15 posto) i Rumunjske (14 posto). IT kapaciteti na razini Europe u dvije godine narasli su s 10.539 MW na 14.784 MW, a EUDCA do 2031. projicira kumulativna ulaganja od 176 milijardi eura u europske podatkovne centre.

Keynote o AI data centrima, govornici iz Europe

Keynote predavanje održat će Vladimir Prodanović iz tvrtke NVIDIA, jedan od najodgovornijih ljudi za implementaciju AI data centara u Europi i Aziji. Među govornicima su i Sylvie Le Roy iz datacenterHawka s pregledom europskog tržišta, Piotr Kowalski iz Poljske udruge podatkovnih centara (PLDCA) s primjerom uspješne nacionalne strategije, Ivana Gažić, predsjednica uprave Zagrebačke burze, s pogledom na investicijski potencijal sektora, te Krešimir Krpan iz Vertiva s predavanjem o skaliranju AI tvornica kroz digitalno orkestriranu infrastrukturu. Program uključuje i stručnjake iz Digital Realtyja, A1 Hrvatska i Cushman & Wakefielda.

Program pokriva tri ključna područja: utjecaj umjetne inteligencije na infrastrukturne zahtjeve, korake prema klimatskoj neutralnosti do 2030. te investicijske kriterije i modele za razvoj modernih podatkovnih centara. Konferenciju otvara Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

