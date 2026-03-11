Tehnički fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Od koda do robota

Od prvog retka koda do robota koji se kreće i “razmišlja” – računarstvo danas pokreće svijet oko nas. Umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost i autonomni sustavi više nisu budućnost, nego sadašnjost koja traži nove generacije inženjera. Ako želiš ne samo koristiti tehnologiju, nego je stvarati – ovo je tvoja priča.

U trenutku kada umjetna inteligencija postaje temeljna infrastruktura poslovanja, kada se kibernetička sigurnost promatra kao strateško pitanje, a IoT sustavi i autonomne platforme sve češće izlaze iz laboratorija u realno okruženje, pitanje obrazovanja ICT stručnjaka postaje ključno razvojno pitanje države. Hrvatska ICT scena kontinuirano raste, no paralelno raste i potreba za profilom inženjera koji ne samo da razumije kod, nego razumije sustave, arhitekture, sigurnost i integraciju kompleksnih tehnologija.

Od akademske godine 2025./2026. na Tehničkom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenut je prijediplomski studij Računarstvo za društvene primjene. Iako naziv sugerira širu perspektivu, u svojoj je srži riječ o tehnički utemeljenom studiju računarstva s jasnim fokusom na suvremene tehnologije. Društvena dimenzija prisutna je kao dodatna vrijednost – kontekst koji inženjeru daje širinu – ali jezgra ostaje čvrsto inženjerska.

Program je strukturiran oko klasičnih i nezaobilaznih područja računarstva. Studenti prolaze temeljitu matematičku podlogu, uče programirati od osnovnih koncepata do naprednih paradigmi, savladavaju algoritme i strukture podataka, baze podataka, računalne mreže, operacijske sustave i umjetnu inteligenciju. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje arhitekture sustava i sposobnost projektiranja rješenja koja su skalabilna, sigurna i optimizirana.

Studij traje tri godine, odnosno šest semestara. Prva godina postavlja temelj – algoritamsko razmišljanje, strukture podataka i čvrstu matematičku osnovu. Druga godina donosi naprednije kolegije iz sustava, baza podataka, mreža i umjetne inteligencije. Treća godina usmjerena je na integraciju znanja kroz specijalizirane kolegije, projektni rad i završni rad, pri čemu se teorijska znanja kontinuirano primjenjuju kroz laboratorijske vježbe i timske projekte.

Kampus HKS-a Hrvatsko katoličko sveučilište

Ono što ovaj program dodatno izdvaja jest infrastrukturni kontekst u kojem se izvodi. Nastava se odvija na suvremenom, novoizgrađenom i modernom kampusu u samom centru Zagreba, u prostoru koji je projektiran tako da više nalikuje tehnološkom inkubatoru nego tradicionalnoj učionici. Specijalizirani laboratoriji opremljeni su za rad u područjima Internet of Things sustava, kibernetičke sigurnosti, umjetne inteligencije i obrade podataka. Paralelno se razvijaju i laboratoriji za servisnu, kolaborativnu i humanoidnu robotiku, čime se studentima omogućuje rad s integriranim sustavima koji kombiniraju softver, senzore, komunikacijske protokole i sigurnosne mehanizme.

U takvom okruženju projektna nastava dobiva stvarno značenje. Studenti ne ostaju na razini zadataka iz skripti, nego rade na prototipovima, razvijaju rješenja i testiraju ih u kontroliranim, ali realnim uvjetima. Inicijative poput Robotics Talent Laba dodatno približavaju rad s autonomnim sustavima, računalnim vidom i implementacijom AI algoritama na stvarnim platformama. Integracija softvera i hardvera, obrada podataka u stvarnom vremenu te implementacija sigurnosnih rješenja dio su praktičnog iskustva koje se stječe tijekom studija.

Iako program uključuje i kolegije koji studentima omogućuju razumijevanje šireg regulatornog i društvenog konteksta primjene tehnologije, oni su zamišljeni kao nadogradnja tehničke jezgre, a ne njezina zamjena. U vremenu regulative umjetne inteligencije, sve strožih sigurnosnih standarda i kompleksnih digitalnih ekosustava, sposobnost sagledavanja šire slike postaje profesionalna prednost, ali tehnička kompetencija ostaje temelj.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Po završetku studija diplomanti imaju otvorene putove prema IT sektoru – od razvoja softvera i analize podataka do područja kibernetičke sigurnosti, IoT sustava i primjene umjetne inteligencije. Interdisciplinarna komponenta daje im dodatnu fleksibilnost u projektima digitalne transformacije, ali njihova ključna vrijednost ostaje inženjerska sposobnost rješavanja kompleksnih tehničkih problema.

U širem kontekstu hrvatskog visokog obrazovanja, riječ je o evoluciji modela studija računarstva. Tehnička osnova ostaje snažna i prepoznatljiva, no nadograđuje se infrastrukturom i projektno orijentiranim pristupom koji reflektira suvremene trendove – od AI sustava i sigurnosti do robotike i IoT arhitektura.

U vremenu kada se granica između digitalne infrastrukture i svakodnevnog života sve više briše, obrazovanje koje objedinjuje tehničku dubinu, suvremenu opremu i rad na stvarnim sustavima postaje iskorak vrijedan pozornosti. Upravo u taj prostor ulazi novi studij računarstva na našem modernom kampusu, s ambicijom obrazovati generaciju inženjera spremnih za tehnološke izazove budućnosti.

Kako nas možete bolje upoznati?

Najbolji način da iz prve ruke upoznate kako izgleda studirati računarstvo na našem Tehničkom fakultetu je posjetiti Dan otvorenih vrata Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koji se održava 19. ožujka 2026. u Ilici 244 u Zagrebu. Tog dana Tehnički fakultet i studenti računarstva predstavit će se maturantima i svim zainteresiranim posjetiteljima kroz niz dinamičnih demonstracija, interaktivnih radionica i tehnoloških izazova.

U posebno osmišljenom Techno parku glavne zvijezde bit će robot Pas i robot Maca, koji će uživo pokazati kako izgleda kada se programiranje, robotika i umjetna inteligencija spoje u konkretno, funkcionalno rješenje. Posjetitelji će moći vidjeti kako nastaju autonomni sustavi, kako algoritmi „razmišljaju“ i kako se teorija pretvara u praksu.

Bit će to prilika i za otkrivanje manje očitih veza — primjerice kako su povezani umjetna inteligencija, TikTok i Tesla, zašto je kibernetička sigurnost danas jedna od najtraženijih IT disciplina te kako se AI već koristi u svakodnevnim aplikacijama koje svi koristimo. Uz to, posjetitelji će moći isprobati VR i AR tehnologije te vidjeti kako se primjenjuju u obrazovanju, industriji i zabavnoj industriji.

Ako želite osjetiti tehnologiju, a ne samo čitati o njoj, razgovarati sa studentima koji već grade svoju karijeru u računarstvu i upoznati profesore koji stoje iza programa — Dan otvorenih vrata prilika je da doživite studij u stvarnom okruženju.

Mi nismo klasičan fakulteta i studij, ovo je iskustvo tehnologije uživo.

Iskustvo studenta Studij računarstva na Tehničkom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta uvelike je ispunio moja očekivanja: moderan kampus blizu centra Zagreba s knjižnicom, menza i više zgrada za različite studije, specijalizirani laboratorij, a uskoro se otvara i studentski dom. Program nudi interdisciplinaran pristup koji studente priprema za tržište rada kroz razvoj programerskih, softverskih i sigurnosnih vještina, uz razumijevanje društvenog konteksta tehnologije. Rad u malim grupama potiče kvalitetan odnos s profesorima, a kroz vježbe, projekte, radionice i stručnu praksu studenti stječu vrijedno praktično iskustvo. Maroje Goga, student 1. godine sveučilišnog prijediplomskog studija

Riječ dekana

Prof. dr. sc. Zlatan Car

Ideja o Tehničkom fakultetu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu rodila se još 2017. godine. Nismo se pitali možemo li imati tehnički fakultet – nego zašto ga Hrvatska treba. I odgovor je bio jasan: naš studij nije “još jedno računarstvo”. On je drugačiji. Mi ne učimo programiranje samo da biste znali pisati kod. Studente učimo da razumiju kako tehnologija oblikuje svijet. Povezujemo programiranje, podatkovne znanosti i umjetnu inteligenciju s etikom, odgovornošću i stvarnim problemima društva. Kod nas AI nije samo buzzword – to je alat za rješavanje konkretnih izazova. Naši studenti na trećoj godini odlaze na stručnu praksu u renomirane IT tvrtke, a omogućili smo i mobilnost u sklopu Erasmus+ i CEEPUS-a. Studenti prve generacije već pokazuju ono najvažnije: znatiželju, hrabrost i želju da naprave razliku. Oni znaju da iza svakog algoritma stoji čovjek i da tehnologija ima smisla samo ako služi ljudima.