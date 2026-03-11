Tehnički fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Od koda do robota

Od prvog retka koda do robota koji se kreće i “razmišlja” – računarstvo danas pokreće svijet oko nas. Umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost i autonomni sustavi više nisu budućnost, nego sadašnjost koja traži nove generacije inženjera. Ako želiš ne samo koristiti tehnologiju, nego je stvarati – ovo je tvoja priča.

Bug.native srijeda, 11. ožujka 2026. u 22:00
Rektorat HKS-a 📷 Hrvatsko katoličko sveučilište
Rektorat HKS-a Hrvatsko katoličko sveučilište

U trenutku kada umjetna inteligencija postaje temeljna infrastruktura poslovanja, kada se kibernetička sigurnost promatra kao strateško pitanje, a IoT sustavi i autonomne platforme sve češće izlaze iz laboratorija u realno okruženje, pitanje obrazovanja ICT stručnjaka postaje ključno razvojno pitanje države. Hrvatska ICT scena kontinuirano raste, no paralelno raste i potreba za profilom inženjera koji ne samo da razumije kod, nego razumije sustave, arhitekture, sigurnost i integraciju kompleksnih tehnologija.

Od akademske godine 2025./2026. na Tehničkom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenut je prijediplomski studij Računarstvo za društvene primjene. Iako naziv sugerira širu perspektivu, u svojoj je srži riječ o tehnički utemeljenom studiju računarstva s jasnim fokusom na suvremene tehnologije. Društvena dimenzija prisutna je kao dodatna vrijednost – kontekst koji inženjeru daje širinu – ali jezgra ostaje čvrsto inženjerska.

Posjetite službenu web stranicu Tehničkog fakulteta HKS-a

Program je strukturiran oko klasičnih i nezaobilaznih područja računarstva. Studenti prolaze temeljitu matematičku podlogu, uče programirati od osnovnih koncepata do naprednih paradigmi, savladavaju algoritme i strukture podataka, baze podataka, računalne mreže, operacijske sustave i umjetnu inteligenciju. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje arhitekture sustava i sposobnost projektiranja rješenja koja su skalabilna, sigurna i optimizirana.

Studij traje tri godine, odnosno šest semestara. Prva godina postavlja temelj – algoritamsko razmišljanje, strukture podataka i čvrstu matematičku osnovu. Druga godina donosi naprednije kolegije iz sustava, baza podataka, mreža i umjetne inteligencije. Treća godina usmjerena je na integraciju znanja kroz specijalizirane kolegije, projektni rad i završni rad, pri čemu se teorijska znanja kontinuirano primjenjuju kroz laboratorijske vježbe i timske projekte.

Kampus HKS-a 📷 Hrvatsko katoličko sveučilište
Kampus HKS-a Hrvatsko katoličko sveučilište

Ono što ovaj program dodatno izdvaja jest infrastrukturni kontekst u kojem se izvodi. Nastava se odvija na suvremenom, novoizgrađenom i modernom kampusu u samom centru Zagreba, u prostoru koji je projektiran tako da više nalikuje tehnološkom inkubatoru nego tradicionalnoj učionici. Specijalizirani laboratoriji opremljeni su za rad u područjima Internet of Things sustava, kibernetičke sigurnosti, umjetne inteligencije i obrade podataka. Paralelno se razvijaju i laboratoriji za servisnu, kolaborativnu i humanoidnu robotiku, čime se studentima omogućuje rad s integriranim sustavima koji kombiniraju softver, senzore, komunikacijske protokole i sigurnosne mehanizme.

U takvom okruženju projektna nastava dobiva stvarno značenje. Studenti ne ostaju na razini zadataka iz skripti, nego rade na prototipovima, razvijaju rješenja i testiraju ih u kontroliranim, ali realnim uvjetima. Inicijative poput Robotics Talent Laba dodatno približavaju rad s autonomnim sustavima, računalnim vidom i implementacijom AI algoritama na stvarnim platformama. Integracija softvera i hardvera, obrada podataka u stvarnom vremenu te implementacija sigurnosnih rješenja dio su praktičnog iskustva koje se stječe tijekom studija.

Iako program uključuje i kolegije koji studentima omogućuju razumijevanje šireg regulatornog i društvenog konteksta primjene tehnologije, oni su zamišljeni kao nadogradnja tehničke jezgre, a ne njezina zamjena. U vremenu regulative umjetne inteligencije, sve strožih sigurnosnih standarda i kompleksnih digitalnih ekosustava, sposobnost sagledavanja šire slike postaje profesionalna prednost, ali tehnička kompetencija ostaje temelj.

📷 Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište

Po završetku studija diplomanti imaju otvorene putove prema IT sektoru – od razvoja softvera i analize podataka do područja kibernetičke sigurnosti, IoT sustava i primjene umjetne inteligencije. Interdisciplinarna komponenta daje im dodatnu fleksibilnost u projektima digitalne transformacije, ali njihova ključna vrijednost ostaje inženjerska sposobnost rješavanja kompleksnih tehničkih problema.

U širem kontekstu hrvatskog visokog obrazovanja, riječ je o evoluciji modela studija računarstva. Tehnička osnova ostaje snažna i prepoznatljiva, no nadograđuje se infrastrukturom i projektno orijentiranim pristupom koji reflektira suvremene trendove – od AI sustava i sigurnosti do robotike i IoT arhitektura.

U vremenu kada se granica između digitalne infrastrukture i svakodnevnog života sve više briše, obrazovanje koje objedinjuje tehničku dubinu, suvremenu opremu i rad na stvarnim sustavima postaje iskorak vrijedan pozornosti. Upravo u taj prostor ulazi novi studij računarstva na našem modernom kampusu, s ambicijom obrazovati generaciju inženjera spremnih za tehnološke izazove budućnosti.

Kako nas možete bolje upoznati?

Najbolji način da iz prve ruke upoznate kako izgleda studirati računarstvo na našem Tehničkom fakultetu je posjetiti Dan otvorenih vrata Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koji se održava 19. ožujka 2026. u Ilici 244 u Zagrebu. Tog dana Tehnički fakultet i studenti računarstva predstavit će se maturantima i svim zainteresiranim posjetiteljima kroz niz dinamičnih demonstracija, interaktivnih radionica i tehnoloških izazova.

U posebno osmišljenom Techno parku glavne zvijezde bit će robot Pas i robot Maca, koji će uživo pokazati kako izgleda kada se programiranje, robotika i umjetna inteligencija spoje u konkretno, funkcionalno rješenje. Posjetitelji će moći vidjeti kako nastaju autonomni sustavi, kako algoritmi „razmišljaju“ i kako se teorija pretvara u praksu.

Bit će to prilika i za otkrivanje manje očitih veza — primjerice kako su povezani umjetna inteligencija, TikTok i Tesla, zašto je kibernetička sigurnost danas jedna od najtraženijih IT disciplina te kako se AI već koristi u svakodnevnim aplikacijama koje svi koristimo. Uz to, posjetitelji će moći isprobati VR i AR tehnologije te vidjeti kako se primjenjuju u obrazovanju, industriji i zabavnoj industriji.

Ako želite osjetiti tehnologiju, a ne samo čitati o njoj, razgovarati sa studentima koji već grade svoju karijeru u računarstvu i upoznati profesore koji stoje iza programa — Dan otvorenih vrata prilika je da doživite studij u stvarnom okruženju.

Mi nismo klasičan fakulteta i studij, ovo je iskustvo tehnologije uživo.

Riječ dekana

Prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Zlatan Car

Ideja o Tehničkom fakultetu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu rodila se još 2017. godine. Nismo se pitali možemo li imati tehnički fakultet – nego zašto ga Hrvatska treba. I odgovor je bio jasan: naš studij nije “još jedno računarstvo”. On je drugačiji. Mi ne učimo programiranje samo da biste znali pisati kod. Studente učimo da razumiju kako tehnologija oblikuje svijet. Povezujemo programiranje, podatkovne znanosti i umjetnu inteligenciju s etikom, odgovornošću i stvarnim problemima društva. Kod nas AI nije samo buzzword – to je alat za rješavanje konkretnih izazova. Naši studenti na trećoj godini odlaze na stručnu praksu u renomirane IT tvrtke, a omogućili smo i mobilnost u sklopu Erasmus+ i CEEPUS-a. Studenti prve generacije već pokazuju ono najvažnije: znatiželju, hrabrost i želju da naprave razliku. Oni znaju da iza svakog algoritma stoji čovjek i da tehnologija ima smisla samo ako služi ljudima.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi