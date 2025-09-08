Tko će biti glavne njuške u gradu: LAQO traži nove zvijezde za kampanju osiguranja kućnih ljubimaca

LAQO je objavio nagradni natječaj "LAQO traži Mijau ili Vau zaštitnu njušku (lice) kampanje". Sretnici među prijavljenima postat će ambasadori LAQO kampanje

PR ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 12:00

LAQO, prvi hrvatski 100 posto digitalni brend i tech inovacija Croatia osiguranja koji djeluje u sastavu Adris grupe, objavio je nagradni natječaj "LAQO traži Mijau ili Vau zaštitnu njušku (lice) kampanje“. Prijave traju od 8. do 28. rujna 2025., a pobjednici – jedan pas i jedna mačka – bit će proglašeni 3. listopada 2025. na web stranici www.laqo.hr.

Sjajne nagrade za sjajne njuške!

Na natječaj se mogu prijaviti vlasnici pasa i mačaka koji će dobiti priliku da upravo njihovi četveronožni ljubimci postanu nove zvijezde u kampanji LAQO osiguranja. Uz glavno mjesto pred reflektorima, pobjednici natječaja mogu osvojiti LAQO godišnju policu osiguranja ljubimca i snimanje s profesionalnim fotografom. Tako su prošle godine simpatije žirija, ali i vrijedne nagrade, osvojili pas Donny, mješanac border colliea s jednim plavim i jednim smeđim okom i mačak Miki, sivi britanski mačak s osobnošću pravog Garfielda.

Tko sve može sudjelovati i kako? LAQO!

Natječaj je otvoren za sve vlasnike pasa i mačaka bez invaliditeta te starijih od osam tjedana i mlađih od 10 godina. Sudjelovanje je jednostavno i potpuno besplatno. Potrebno je posjetiti web stranicu www.laqo.hr, izračunati informativnu cijenu police osiguranja za svog ljubimca, priložiti fotografiju ili video svog ljubimca i ispuniti prijavnicu s osobnim podacima i podacima o ljubimcu kao što su pasmina, dob i broj mikročipa. Broj mikročipa vlasnici mogu pronaći u putovnici svog ljubimca tzv. knjižici psa, odnosno mačke, ili skeniranjem čipa kod veterinara. Sudionik može ispuniti više online prijava ako ima više ljubimaca, ali samo jedan ljubimac može osvojiti nagradu.

Šest mjeseci slave

Žiri će posebno tražiti ljubimce koji poznaju bonton i osnovne naredbe, šarmiraju društvo u parku i uvijek su u top formi. Bez obzira radi li se o trčanju na duge staze s lopticom ili treniranju parkoura po namještaju. Tako će jedan pas i jedna mačka biti odabrani upravo prema kriterijima poput poslušnosti, socijaliziranosti i zdravlja. Uvjet je da ljubimci žive u Hrvatskoj, a prijavljeni psi ne smiju biti u registru opasnih pasa. Sretnici među prijavljenima postat će ambasadori LAQO kampanje i čak šest mjeseci uživati svoj zvjezdani status.

"Drago nam je što možemo obilježiti drugu godišnjicu LAQO osiguranja za kućne ljubimce i sigurni smo da će interes biti jednako velik kao i prve godine održavanja natječaja, kad je pristiglo preko 400 prijava. Vjerujemo da ćemo kroz ovu kampanju potaknuti još veći broj vlasnika da prepoznaju vrijednost osiguranja za svoje četveronožne članove obitelji i pokazati im koliko je jednostavno, ali i važno, imati podršku u nepredviđenim situacijama“, rekao je Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje u Croatia osiguranju.



