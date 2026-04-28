Tri stručnjaka uoči Span Cyber Security Arene donose praktična znanja iz kibernetičke sigurnosti

Span utorak, 28. travnja 2026. u 07:00

Uoči ovogodišnje Span Cyber Security Arene, u Poreču 18. i 19. svibnja 2026. održavaju se dvodnevni masterclassovi za profesionalce koji žele konkretna, primjenjiva znanja iz kibernetičke sigurnosti. Posebno se ističe masterclass Joea Slowika, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za Cyber Threat Intelligence, koji donosi praktičan okvir za povezivanje threat intelligencea sa security odlukama, Detection Engineeringom i Threat Huntingom.

U fokusu: Joe Slowik i vrijednost threat intelligencea u praksi

Span Arena ove godine donosi tri specijalizirana masterclassa pod vodstvom međunarodno priznatih autoriteta. Prvi put u Hrvatskoj gostuje Joe Slowik, a uz njega dolaze i Paula Januszkiewicz (treći put na konferenciji) te Sami Laiho, koji je ujedno i ovogodišnji keynote speaker. U svojoj edukaciji Slowik pokazuje kako threat intelligence prestaje biti samo “informacija” i postaje alat koji se može direktno ugraditi u sigurnosne odluke i mjerljivo poboljšati obranu organizacije – od prioritizacije rizika do izgradnje detekcija i lova na prijetnje.

Joe Slowik, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za Cyber Threat Intelligence, u svom deep-dive predavanju fokusira se na povezivanje obavještajnih podataka o prijetnjama s Detection Engineeringom i Threat Huntingom, te otkriva što želi prenijeti sudionicima: „Volio bih da publika Span Arene nakon predavanja jasno razumije kako pravilno koristiti i iskoristiti threat intelligence kako bi podržala sigurnosne odluke. Vrlo je lako reći: „imamo threat intel“, ali je mnogo teže pokazati kakvu vrijednost ta praksa donosi. Kroz moje predavanje te masterclass, sudionici će naučiti konkretne načine kako iskoristiti kibernetičku obavještajnu analitiku da bi vidljivo i mjerljivo poboljšali sigurnosne rezultate."

Paula Januszkiewicz, globalno priznata Microsoft MVP stručnjakinja za sigurnost, u svom masterclassu obrađuje sigurnost identiteta i Active Directory okruženja – jednu od najkritičnijih točaka suvremenih IT sustava. Program je usmjeren profesionalcima koji upravljaju kompleksnim okruženjima i žele bolje razumjeti kako napadači razmišljaju – i kako im to onemogućiti. Sami Laiho donosi praktičan pogled na implementaciju Zero Trust pristupa u stvarnim okruženjima, s posebnim naglaskom na ravnotežu između sigurnosti i korisničkog iskustva. Njegov masterclass namijenjen je IT administratorima, sigurnosnim profesionalcima i voditeljima projekata koji se žele odmaknuti od teorije i saznati što Zero Trust znači u praksi – bez nepotrebne složenosti i troškova.

Edukacija koja ide korak dalje od teorije

Za razliku od klasičnih konferencijskih predavanja, masterclassovi su osmišljeni kao intenzivne, tehničke edukacije, s naglaskom na stvarne scenarije, praktične primjere i interakciju sa sudionicima. „Vjerujem da je informacijska sigurnost zajednički napor cijele zajednice te da su zajednice otpornije što su veće i raznolikije – jer se tada bolje dijeli znanje i jača suradnja. Zato se veselim prilici da upoznam hrvatsku sigurnosnu zajednicu i sudionike Arene te dodatno osnažim to uvjerenje“, zaključuje Slowik.

Masterclass je format koji omogućuje polaznicima da s predavačima uđu u samu srž tema poput spomenutog threat intelligencea, naprednog otkrivanja prijetnji, Zero Trust arhitekture i sigurnosti identiteta. Radi se zapravo o praktičnim edukacijama koje uključuju vježbe, analizu stvarnih incidenata i otvorene rasprave s predavačima.

Polaznici ovih predavanja kući će ponijeti ne samo nove informacije nego i jasne smjernice koje odmah mogu primijeniti u svojim organizacijama. Sudionici masterclassova također dobivaju pristup svim programskim sadržajima tijekom tri dana održavanja konferencije Span Cyber Security Arena.

