Ugrabite Windows 11 Pro za samo 19 € - 86% popusta za Black Friday

Iskoristite promo kod HR35 za dodatnih 35% popusta na već snižene cijene softvera - kupite Windows 10 LTSC za 11 €, Windows 11 Pro za samo 19 eura ili kompletan Office 2016 Pro paket za samo 24 eura - VIP-CDKdeals.com

Mnogi ljudi nisu zadovoljni što Microsoft ukida podršku za Windows 10, i to je razumljivo - mnogi korisnici sada su prisiljeni nadograditi na noviji sustav. Ono što mnoge i dalje koči jest cijena licence za Windows 11. S cijenama koje su često visoke, korisnici prirodno traže pouzdane popuste, posebno tijekom velikih sezona rasprodaja.

Ovogodišnji Black Friday nudi pravovremeno rješenje. Vip-CDKdeals je uveo značajna sniženja, uključujući i izvrsnu ponudu za Windows 11 Pro. S popustom od čak 86% cijena trajne doživotne licence pada s izvornih 199 € na samo 19 € (uz promotivni kod HR35). Za sve koji razmišljaju o nadogradnji, ovo čini prelazak na Windows 11 daleko pristupačnijim i povoljnijim.

Posjetite Vip-CDKdeals danas kako biste osigurali ovu nenadmašnu ponudu za Windows 11 Pro s kodom za popust od 35% HR35 i ostali bitan softver.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. VIP-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 11 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 11 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

1. Unutar instaliranog Windows 11 OS-a uđite u Settings (tipka Win > Settings)

2. Unutar izbornika System odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.