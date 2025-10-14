Unlock Rijeka počinje za samo nekoliko dana – zadnja prilika za prijavu

Od 16. do 18. listopada 2025. održava se Unlock Rijeka, trodnevna konferencija koja će okupiti više od stotinu vrhunskih stručnjaka i govornika te stotine sudionika iz cijele Hrvatske i regije

Ovoga tjedna, od 16. do 18. listopada, održava se Unlock Rijeka, trodnevna konferencija koja će okupiti više od stotinu vrhunskih stručnjaka i govornika te stotine sudionika iz cijele Hrvatske i regije. Ako se još niste prijavili – ovo je vaša posljednja prilika!

Tri dana znanja, inspiracije i umrežavanja

Konferencija će se održati na dvjema gradskim lokacijama – u hotelu Bonavia i na Veleučilištu PAR, svega nekoliko minuta hoda jedno od drugog. Program je podijeljen u tri glavna smjera: Development, Digital Marketing i Industry, čime Unlock Rijeka pokriva sve ključne segmente IT sektora.

Sudionike očekuju vrhunska predavanja, dinamične panel-rasprave i inspirativni razgovori koji donose teme umjetne inteligencije, digitalne atribucije, održivosti karijere u IT-u, ali i poslovnih ulaganja, inovacija i poduzetništva.

Na konferenciji će govoriti 100 vrhunskih i priznatih stručnjaka, a njihova će predavanja zasigurno privući veliku pozornost IT zajednice.

Networking koji mijenja karijere

Osim dnevnog programa, Unlock Rijeka nudi i večernje evente za neformalno umrežavanje, gdje se ideje i partnerstva rađaju u opuštenijoj atmosferi. Upravo ti spontani susreti često pokreću projekte koji mijenjaju karijere i stvaraju nove poslovne prilike.

Za studente, mlade profesionalce i poduzetnike, ovo je jedinstvena prilika da u samo tri dana upoznaju vodeće ljude iz industrije, razmijene iskustva i stvore kontakte koji vrijede više od bilo kojeg certifikata.

Zadnja šansa za prijavu!

Konferencija počinje za samo nekoliko dana, a registracije uskoro zatvaraju! Early bird ulaznice su odavno rasprodane, a regularne su dostupne još samo kratko putem službene stranice www.unlock-rijeka.com

Ulaznice za studente dostupne su po cijeni od 30 eura, dok su regularne ulaznice 200 eura (PDV uključen) – nabavite ih dok ne bude prekasno!

Vidimo se u Rijeci od 16. do 18. listopada 2025. na Unlock Rijeka!