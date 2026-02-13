Valentinovska ponuda: Windows 11 već od 18 €, Office paketi od 24 €

Vip-CDKdeals valentinovska ponuda - kupite originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

VIP-CDKDeals petak, 13. veljače 2026. u 10:38

U 2026. godini, Microsoft nastavlja pomicati granice imerzivne suradnje s Microsoft Meshom i poslovnim AI alatima, približavajući virtualne sastanke i digitalne radne prostore stvarnosti. Ono što se nekada činilo kao futuristički koncept "metaverzuma" sada se postupno stapa s svakodnevnim radom i zabavom.

Međutim, dok se imerzivna tehnologija razvija, visokoučinkovita računala ostaju ključna. Rad na daljinu, igranje igara, stvaranje sadržaja i alati umjetne inteligencije zahtijevaju stabilan i pravilno licenciran sustav. Dobro konfigurirano računalo i dalje je temelj produktivnosti u stvarnom svijetu.

Ovog Valentinova, Vip-cdkdeals slavi posebnim ponudama za bitan Microsoftov softver. Windows 11 dostupan je već od 18 €, a Microsoft Office 2021 dostupan je za samo 61 €. Popularne verzije, uključujući Windows 11 Pro, Office 2019 i Office 2016, također su znatno snižene.

Pokažite svom računalu malo ljubavi ovog Valentinova — s promo kodom HR35 za 35% popusta na Windows OS i Microsoft Office i nadogradite svoju konfiguraciju za manje novca.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

Za one koji traže i Windows operativni sustav i Office softver, Vip-CDKDeals nudi praktične pakete koji uključuju Windows 10 ili Windows 11 zajedno s licencama za Microsoft Office. Kupnja ovih paketa je ekonomičnija od kupnje svake licence pojedinačno, što ih čini pametnim izborom za nova postavljanja računala, nadogradnje ili dodatne instalacije.

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

---

