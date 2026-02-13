Valentinovska ponuda: Windows 11 već od 18 €, Office paketi od 24 €
Vip-CDKdeals valentinovska ponuda - kupite originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.
U 2026. godini, Microsoft nastavlja pomicati granice imerzivne suradnje s Microsoft Meshom i poslovnim AI alatima, približavajući virtualne sastanke i digitalne radne prostore stvarnosti. Ono što se nekada činilo kao futuristički koncept "metaverzuma" sada se postupno stapa s svakodnevnim radom i zabavom.
Međutim, dok se imerzivna tehnologija razvija, visokoučinkovita računala ostaju ključna. Rad na daljinu, igranje igara, stvaranje sadržaja i alati umjetne inteligencije zahtijevaju stabilan i pravilno licenciran sustav. Dobro konfigurirano računalo i dalje je temelj produktivnosti u stvarnom svijetu.
Ovog Valentinova, Vip-cdkdeals slavi posebnim ponudama za bitan Microsoftov softver. Windows 11 dostupan je već od 18 €, a Microsoft Office 2021 dostupan je za samo 61 €. Popularne verzije, uključujući Windows 11 Pro, Office 2019 i Office 2016, također su znatno snižene.
Pokažite svom računalu malo ljubavi ovog Valentinova — s promo kodom HR35 za 35% popusta na Windows OS i Microsoft Office i nadogradite svoju konfiguraciju za manje novca.
Windows ponuda (promo kod HR35)
- Windows 11 Pro Oem Key-Lifetime – 20 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 11 Home Oem Key-Lifetime – 18 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 11 Pro Oem Key（2PC）-Lifetime – 36 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro OEM KEY-Lifetime – 15 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 HOME KEY-Lifetime – 12 € (35% popusta uz promo kod HR35)
Office ponuda (promo kod HR35)
- Office 2016 Pro Plus CD Key-Lifetime – 24 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2019 Pro Plus CD Key-Lifetime – 44 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Office 2021 Pro Plus CD Key-Lifetime – 61 € (35% popusta uz promo kod HR35)
Bundle ponuda (promo kod HR35)
Za one koji traže i Windows operativni sustav i Office softver, Vip-CDKDeals nudi praktične pakete koji uključuju Windows 10 ili Windows 11 zajedno s licencama za Microsoft Office. Kupnja ovih paketa je ekonomičnija od kupnje svake licence pojedinačno, što ih čini pametnim izborom za nova postavljanja računala, nadogradnje ili dodatne instalacije.
- Windows 10 Pro+Office 2016 Pro Keys Pack-Lifetime – 34 € (35% popusta uz promo kod HR35)
- Windows 10 Pro+Office 2019 Pro Keys Pack-Lifetime – 49 € (35% popusta uz promo kod HR35)
U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.
Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve
Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:
1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.
2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.
3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:
Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.
Unesite ključ i dovršite aktivaciju.
Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“
Aktivacija Microsoft Officea
Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:
- Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
- Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
- Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
- Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju
Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.
---
Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.