Vasco Translator M4: Jedan uređaj, 200 zemalja, bez jezičnih barijera

Vasco Translator M4 je namjenski džepni uređaj za prevođenje koji obrađuje govorne razgovore, pisani tekst i prijevod fotografija na više od 80 jezika – sve s uređaja od 106 grama koji stane u vaš džep

Vasco Translator M4 je namjenski džepni uređaj za prevođenje koji obrađuje govorne razgovore, pisani tekst i prijevod fotografija na više od 80 jezika – sve s uređaja od 106 grama koji stane u vaš džep. Izradio ga je poljski proizvođač Vasco Electronics, a namijenjen je ljudima kojima je potreban prijevod za putovanja ili posao. Pouzdano, trenutno i bez muke – bilo da prelaze granice zbog posla, vode turistički posao ili istražuju stranu zemlju.

Ostanite povezani – gotovo cijeli svijet

Vasco Translator M4 dolazi s ugrađenom SIM karticom koja omogućuje besplatan pristup internetu u gotovo 200 zemalja: zauvijek i bez pretplate. Čim sletite, uređaj je online. Nema postavki roaminga za konfiguriranje, nema lokalne SIM kartice za traženje, nema lozinke za Wi-Fi za traženje.

Sva obrada prijevoda odvija se istovremeno putem više od 10 neovisnih prevoditeljskih mehanizama. Ključno je da uređaj prevodi izravno između jezičnih parova gdje god je to moguće – zaobilazeći engleski kao posrednički korak. Za jezične kombinacije poput hrvatsko-japanskog ili arapskog, ovo čini mjerljivu razliku u kvaliteti ispisa. Točnost prijevoda doseže do 99%.

Značajke koje omogućuju funkcioniranje

Glasovni prijevod podržava preko 80 jezika. Odabirete oba jezika, govorite, a Vasco Translator M4 prevodi naglas putem svog snažnog ugrađenog zvučnika. Namjenski mikrofoni pružaju smanjenje buke do 99%, što je važno u okruženjima gdje je prijevod najhitniji: prometne zračne luke, štandovi na tržnicama, gradilišta, bolnički hodnici.

Automatski način rada uklanja čak i korak pritiskanja gumba. Uređaj sluša obje strane razgovora, detektira tko govori i kontinuirano prevodi: bez upotrebe ruku. Ovo je način rada koji omogućuje pravi dijalog bez ikakvih prekida prirodnog ritma razgovora.

Prijevod fotografija pokriva preko 110 jezika. Usmjerite kameru prema izborniku, znaku, dokumentu ili naljepnici. Prevoditelj identificira jezik i prevodi tekst na zaslonu, čitajući ga naglas na zahtjev.

Prijevod teksta podržava preko 100 jezika, s ručnim unosom putem tipkovnice na zaslonu.

Pojednostavimo

Hardver je jednostavan. Uređaj je spreman za korištenje odmah nakon raspakiranja: uključite ga, odaberite jezik sustava i prevodite u roku od nekoliko sekundi. Veliki fizički gumb ispod 2,8-inčnog zaslona trenutačno pokreće glasovni prijevod, bez potrebe za kompliciranom navigacijom. Fizičke tipke za glasnoću i uključivanje/isključivanje sa strane pouzdano rade u vlažnim uvjetima ili s rukavicama.

Za korisnike s oštećenjem vida ili one koji rade na jakom sunčevom svjetlu, Vasco Translator M4 nudi povećanje teksta i inverziju boja izravno iz postavki.

Za koga je Vasco?

Putnici: koristite ga kao pojedinačnu stvar za nošenje koja zamjenjuje mnoštvo aplikacija i offline rječnika. U zemljama s nelatiničnim pismom poput Japana, Južne Koreje, Tajlanda ili arapskih zemalja, sam način prevođenja fotografija štedi sate zbunjenosti.

Poslovni korisnici sektora turizma u Hrvatskoj: pansioni, restorani, operateri najma brodova – držite ga na recepciji ili u džepu. S međunarodnim posjetiteljima koji svake sezone dolaze iz desetaka različitih zemalja, mogućnost trenutnog jasnog razgovora na bilo kojem jeziku izravno utječe na kvalitetu iskustva gostiju. Vlasnik restorana na hrvatskoj obali, na primjer, može ga smatrati korisnim prilikom komunikacije s gostima iz Njemačke, Poljske, Južne Koreje ili Francuske tijekom užurbane ljetne sezone.

Ljudi koji rade u inozemstvu: u građevinarstvu, logistici, zdravstvo ili proizvodnja – oslonite se na njega u situacijama u kojima nesporazum ima stvarne profesionalne posljedice. Poništavanje buke, fizičke kontrole i neovisna povezivost čine ga prikladnijim za zahtjevna radna okruženja od bilo kojeg uređaja s dodirnim zaslonom.

Zašto jednostavno ne koristiti svoj pametni telefon?

To je očito pitanje i zaslužuje izravan odgovor. Aplikacije za prevođenje za pametne telefone su se poboljšale, ali i dalje nose temeljna ograničenja koja namjenski uređaj eliminira.

Telefon dijeli pažnju. Obavijesti stižu, pozivi se prekidaju, baterija se prazni. Mikrofon je dizajniran za telefonske pozive, a ne za poništavanje ambijentalne buke. Većina aplikacija oslanja se na jedan mehanizam za prevođenje usmjeren kroz engleski jezik, što unosi pogreške u jezične parove koji nisu engleski. A u mnogim međunarodnim lokacijama, podatkovna povezivost vašeg telefona je ili skupa ili nepouzdana.

Vasco Translator M4 dizajniran je kako bi smanjio mnoge neugodnosti koje ljudi doživljavaju kada se oslanjaju isključivo na aplikacije za prevođenje za pametne telefone. Zahvaljujući ugrađenoj SIM kartici, uređaj se automatski povezuje u većini zemalja bez potrebe za dodatnim postavljanjem i ima točnost prijevoda koju komercijalne aplikacije jednostavno ne mogu dosljedno postići.

Vasco Translator M4 dostupan je na vasco-translator.hr