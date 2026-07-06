Velika ljetna rasprodaja - Office 2024 Pro za 16,99 € i Windows 11 Pro za 12,25 €

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €

Kako ljetne vrućine dolaze, sredina godine označava savršeno vrijeme za osvježenje vašeg digitalnog radnog prostora. Bez obzira jeste li student koji se priprema za sljedeći semestar, profesionalac koji optimizira svoj tijek rada ili igrač koji sastavlja potpuno novo računalo, softver je ključna komponenta koja se često zanemaruje. Ne dopustite da vam previsoke pretplate iscrpe ljetni proračun.

Ove sezone, Godeal24 snižava cijene osnovnih MS licenci kako bi vam pomogao da otključate vrhunske performanse bez prevelikog troška. Nema potrebe za primjenom kupona; ono što vidite je ono što dobivate. Nadogradnja računala nije samo odabir novog hardvera. Imati pravo softversko okruženje jednako je važno. Nabavite više MS licenci putem Godeal24 ljetne rasprodaje odmah!

Office 2024 Pro Plus - Riješite se mjesečnih pretplata i trajno posjedujte klasične desktop aplikacije poput Worda, Excela i PowerPointa za samo 16,99 €. Potpuno ažuriran za 2024. godinu, ima glatkije performanse i modernizirano sučelje za bez napora rukovanje svime, od složenih proračunskih tablica do zapanjujućih prezentacija.

Windows 11 Pro - Nadogradite sigurnost svog sustava, multitasking i kompatibilnost hardvera za samo 12,25 €. Windows 11 Pro donosi naprednu sigurnost poslovne razine, poboljšane značajke multitaskinga poput Snap Layoutsa i vrhunsku optimizaciju hardvera za igranje i velika opterećenja. Dajte svom računalu moderne temelje koje zaslužuje.

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