WELOCK pametne brave po akcijskim cijenama povodom Majčinog dana

Bug.hr srijeda, 6. svibnja 2026. u 10:49

Zaboravite na cvijeće koje uvene za tri dana. WELOCK za Majčin dan nudi korisniju, trajniju i tehnološki zanimljiviju alternativu – pametne brave s dobrim popustima

Pametna brava zacijelo nije prvo čega ćete se sjetiti kad birate dar za Majčin dan, ali svakako može biti praktičan, koristan i dugotrajan poklon, kojim ćete majku lišiti potrebe da traži ključeve po torbici. Upravo je to motiviralo WELOCK da ponudi primamljive popuste za nekoliko svojih pametnih brava povodom Majčinog dana (10. svibnja - nemojte zaboraviti!). Sve se montiraju bez bušenja i petljanja s alatom, umjesto standardnog euro cilindra, i dolaze s besplatnom dostavom iz EU skladišta.

Sve akcijske ponude dostupne su na WELOCK stranici posvećenoj Majčinom danu.

WELOCK SMART LOCK CYLINDER TOUCA51

WELOCK Smart Lock Cylinder ToucA51 na vanjskom prihvatu ne sadrži samo čitač otiska prsta, već i brojčanik, pa se otključavanje može izvršiti (i) pomoću željene numeričke kombinacije. Brava "pamti" do 100 korisnika putem otiska prsta i do 200 numeričkih lozinki dužine šest do 10 znakova. Dozvoljeno je unijeti pogrešne brojeve prije i nakon prave lozinke, što je zgodna mjera sigurnosti u situacijama kad mislite da netko gleda koje brojeve pritišćete. Za lakše korištenje noću, brojčanik posjeduje pozadinsko osvjetljenje tipki.

Naravno, također su podržane sve druge metode otključavanja – putem RFID kartica, Welockove mobilne aplikacije i bežične mreže, u slučaju korištenja dodatka WIFIBOX 3.

Smart Lock Cylinder ToucA51 podržava vrata debljine od 30 do 70 milimetara, a jedini preduvjet je da su ona opremljena standardnim euro cilindrom.

WELOCK SMART LOCK CYLINDER SECBN51

Srednji model u akciji, WELOCK Smart Lock Cylinder SECBN51, prepoznaje otisak prsta za manje od pola sekunde, podržava do 100 korisnika, a tri od njih mogu imati administratorska prava. Uz otiske, brava se otvara i RFID karticama – u kutiji dolaze tri – ili putem Bluetooth veze s mobilnom aplikacijom. OLED zaslon na bravi prikazuje stanje baterije i upozorenja.

Za razliku od modela s tipkovnicom, SECBN51 nema numerički unos – fokus je na biometriji i karticama. Kompenzira to IP54 zaštitom od vlage, što ga čini prikladnim i za zaštićena ulazna vrata, te USB priključkom za hitno napajanje kad baterije ostanu bez struje.

WELOCK SMART LOCK CYLINDER U81

Najbolja pametna brava iz cilindričnog WELOCK asortimana, WELOCK Smart Lock Cylinder U81, donosi sve funkcionalnosti modela U71, uz još širi broj mogućnosti. Vanjski modul integrira čitač otiska prsta, brojčanik s 10 znamenki i zakretni mehanizam, a brava podržava do 100 korisnika s otiscima prstiju i do 200 numeričkih lozinki.

Poput ostalih modela u seriji, WELOCK Smart Lock Cylinder U81 otvara se putem RFID kartica (u kutiji dolaze tri), pomoću službene mobilne aplikacije, otiska prsta, ali i fizičkog ključa – ključanica se nalazi ispod gumene zaštite na zakretnom mehanizmu. Cijeli sustav radi autonomno – bez interneta, bez clouda, bez pretplate. Sve što vam treba je na samoj bravi.

Unutarnji cilindrični prihvat promjera je od 32 milimetara, a vanjski je toliko uzak da središnja točka postojeće ključanice od ruba vrata mora biti udaljena svega 25 milimetara, pa se WELOCK Smart Lock Cylinder U81 može koristiti (i) na vratima za koje bi druge brave bile preširoke.

Detaljnije informacije o ovoj pametnoj bravi, kao i iskustva iz prakse, potražite u našoj recenziji.

Sve tri WELOCK pametne brave dostupne su po akcijskim cijenama isključivo povodom Majčinog dana. Dostava iz europskog skladišta znači da nema carinskih troškova, paketi stižu unutar 24 sata od narudžbe, a 30-dnevni povrat bez pitanja kupce lišava rizika isprobavanja. Sva tri modela već se danas mogu pronaći na WELOCK stranici posvećenoj Majčinom danu.

