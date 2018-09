Wiko na IFA sajmu - Demokratizacija nove tehnologije

Premda je tvrtka ostala vjerna svojoj misiji demokratizacije moderne tehnologije, Wiko uvijek stavlja korisnika u središte strategije svog brenda. Kao odgovor pozivu za stvaranjem SVE VIŠE I VIŠE PROSTORA, tvrtka Wiko je uvela View2 Kolekciju na sajmu MWC 2018.

Ovaj asortiman pruža korisniku sve više korisnog područja na Uređajima sa cijelim 19:9 zaslonom, upotpunjenim glatkom učinkovitosti. Sada će na sajmu IFA 2018, brend otići još dalje u širinu i razotkriti proširenu View2 Kolekciju. Predstavljanjem uređaja View2 Go i View2 Plus, Wiko nudi potrošačima veći izbor, budući da se oba odlikuju novim dizajnom s različitim oblikom Cijelog zaslona i završnom obradom. Nadalje, budući da bi vrhunska tehnologija trebala biti dostupna svima, Wiko također predstavlja uređaj Harry2. Ovaj posljednji novi multimedijski široki zaslon dolazi u 18:9 obliku, s uglađenim, kompaktnim dizajnom, i unaprijeđenim iskustvom te korisniku nudi izrazitu vrijednost za novac.

Wiko View2 kolekcija mobitela

Proširena VIEW2 Kolekcija

Nastavljajući iskustvo doživljaja na izrazito-širokom zaslonu, View2 Go i View2 Plus se odlikuju oblikom zaslona 19:9 u kombinaciji s izdržljivom baterijom i izrazito snažnom učinkovitosti.

Osobit dizajn

Ono čime se View2 Go i View2 Plus ističu jest elegantni i novi oblik njihovih prikaza na Cijelom Zaslonu. Prateći oblike zaslona u trendu, ovaj novi dizajn pruža korisniku veću raznovrsnost izbora iz View2 Kolekcije. View2 Go se može pohvaliti svojim izvanrednim izgledom i osjećajem te se odlikuje reflektirajućim zrcalnim učinkom u 4 izvanredne boje dok View2 Plus ističe čvrsto izduženo tijelo obučeno u svjetlucavu staklenastu obradu. Oba su uređaja dostupna u Supernova, posebnoj gradaciji nijansi koje su obično dostupne samo za luksuzne pametne telefone.

Potpun duboki doživljaj. Jednostavno rukovanje.

Zato što je na vašem pametnom telefonu sve u zaslonu, dizajn s izvanrednim 19:9 Cijelim zaslonom se ističe! Time se dobiva još više korisnog prostora na zaslonu smještenog u pametnim telefonima koji pristaju udobno u vaš dlan. Dizajniran također kako bi se postiglo više na ekranu s Cijelim zaslonom, prilagođeno Korisničko sučelje zauzima upravo cijeli zaslon. Rezultat je korisnost i izvanredna zabava s najvećim doživljajem u svim sadržajima aplikacija. Od filmova i igrica do Instagrama i blogova, doživjet ćete iskustvo izrazito širokog zaslona koje je sada zaista pristupačno.

Izuzetno osjetljiv. Baterija koja traje

Ispod pokrivača, skriveni su snažni Qualcomm Octa-Core procesori, s potporom od 3GB RAM-a na View2 Go i 4GB RAM-a na View2 Plus. Time će Vaše iskustvo ostati i nadalje glatko i besprijekorno kod prelaženja s jedne aplikacije na drugu. Snaga koja traje omogućuje vam uživanje na Cijelom zaslonu do maksimuma! Oba uređaja napaja 4000 mAh baterija. Time se u kombinaciji s procesorom osigurava minimalna potrošnja snage. Od filmova i igrica, do poruka e-pošte i melodija, uređaj je spreman za zahtjevnog korisnika. Računajte na cjelodnevnu intenzivnu uporabu sa samo jednim punjenjem.

Nevjerojatne, kreativne snimke

Snimajte i podijelite izvanredne fotografije na društvenim mrežama koje pozivaju gledatelje da se vrate i traže više, s izvanrednim iskustvom kamere. View2 Go dolazi s 12MP stražnjom kamerom pomoću koje živopisno prenosi vašu priču s emotivnim dojmom. Otiđite dalje i snimite svaku scenu u vjerodostojnim bojama s 12MP profesionalnom stražnjom kamerom na uređaju View2 Plus. Oba su uređaja opremljena Sony IMX486 senzorom kamere koji hvata visoku razinu detalja. Proširite vašu snagu izražavanja uz pomoć UI obrađivanja slike.

Posebno dizajnirana aplikacija vam omogućuje pametno prepoznavanje i prilagođavanje zahtjeva podešavanja. Time se poboljšava kvaliteta i preciznost u Lijepom Licu ili HDR načinima i unaprjeđuje otkrivanje lica i tijela u načinima Živopisnog zamagljivanja portreta i Umjetničkog zamagljivanja dvostruke kamere2.

Istaknuta 1.25 μm veličina piksela i Auto fokus otkrivanja faze na oba uređaja ispravljaju tamna okruženja, budući da većinu svjetla upija senzor, za postizanje blistavih i oštrih fotografija. Snimajte bez muke zahvaljujući značajkama pametne kamere. Trenutačna obrada višestrukih okvira i Izostanak zamagljivanja rade skladno i automatski smanjuju zamagljivanje i smetnje. Osiguravaju jasno ocrtavanje slike, unatoč rukama koje drhte i subjektima u pokretu, čak i na slabom svjetlu.

Snimite uglađenije video zapise sada također s prednje strane! Obje kamere, za selfije i stražnja kamera, opremljene su FHD Video stabilizacijom zajedno s Vidhance tehnologijom, koja briše neželjeno drhtanje za postizanje postojanih snimki. Budite i vi kao profesionalci i dodajte filmske efekte. Izrada brzih scena pomoću Ubrzanog snimanja ubrizgava svježu energiju vašim video klipovima. Što može biti učinkovitije za stvaranje intenziteta od Usporenog snimka!

Obucite modne detalje poput šešira i sunčanih naočala, ili se maskirajte u maske životinja pomoću super zabavnih Živopisnih AR filtara za fotografije, selfije i video zapise. Nijansa boje dodaje onaj ekstra dodir pomoću Živopisnih filtara.

Jednostavno razvrstavanje. Neograničeno spremanje

Kao stvoren za zaljubljenike u kameru, Google Photos će postati dom vaših fotografija i video zapisa, s automatskom organizacijom i mogućnosti pretrage prema mjestu i predmetima. Izmijenite fotografije klikom; dodajte filtre, zamaglite pozadinu, odrežite ih ili okrenite. Napravite sigurnosnu kopiju vaših fotografija i uspomena uz pomoć besplatnog, neograničenog spremanja visoke kvalitete, te ćete ih uvijek lako pronaći i podijeliti.

Prilagođena dodatna oprema

Odabir modernih, prilagođenih dodataka dostupan je radi udobnosti i stila. Elegantna pametna navlaka odlikuje se uglađenim prozorom za brzu kontrolu glazbe i odgovaranje na pozive. Pruža udoban prikaz radi jednostavnog brzog pregleda obavijesti. Dizajniran da ostavi dojam na svakoga, odlikuje se živahnom, neo-retro, modernom tekstilnom navlakom u bojama Tamno Siva i Tamno Bleen. Tanka tvrda stražnja navlaka štiti vaš uređaj i pruža osjećaj ugodnog mekog dodira. Zaštitno kućište je istovremeno čvrsto i ima dvostruke namjene. Njegov podignut okvir zaslona i odbojnik koji štiti od udaraca jamče idealnu zaštitu sa stražnjom tvrdom prozirnom navlakom. Odbojnik služi također kao ergonomski prihvat! I najzad, izrazito otporno staklo posjeduje zaštitu protiv otisaka prstiju, s 2.5D dizajnom koje osigurava besprijekorno pristajanje i osjetljivost dodirnog zaslona.

Wiko Harry2 kolekcija mobitela

Harry2 najnoviji multimedijski široki zaslon

Y Raspon je vaša putanja prema izrazito pristupačnoj tehnologiji 18:9 širokog zaslona s izrazito obojanim dizajnom na pametnim telefonima jednostavnim za korištenje. Harry2 vodi Y raspon do novih visina i pruža uređaj s elegantnim i kompaktnim 18:9 širokim zaslonom s unaprijeđenom multimedijom i oštrim snimkama.

Elegantan i kompaktan široki zaslon

Prostor je PRAVA STVAR! Harry2 se odlikuje 18:9 širokim zaslonom s više korisnog prostora na 5.45” HD+ zaslonu. Pomislite na Instagram, Pinterest i tweetove koji se pretražuju s lakoćom i uz manje klizanja. Kad uzmete uređaj, njegov elegantni i kompaktni oblik će vas oboriti. Njegovi glatki krajevi i uski rubovi osiguravaju jednostavnu uporabu jednom rukom i čine ga novom zvijezdom Y Raspona.

Svježe i kreativne fotografije

Oštre snimke odražavaju detalje trenutka na 13MP stražnjoj kameri. Hvatanje svjetla je poboljšano u tamnom okruženju pomoću širokog f/2.0 otvaranja leće i 5P lećama. Uživajte u pametnom iskustvu s Automatskim otkrivanjem scene finim podešavanjem za zadivljujuće portrete i noćne snimke. Jednostavno je slijediti vaše kreativno nadahnuće na svakoj kameri pomoću Živopisnog zamagljivanja portreta, Lijepog lica i Naljepnica za lice. U pokretu, povećajte brzinu vaših video klipova uz pomoć Učinka brzog snimanja. Vaše su uspomene sigurno spremljene uz pomoć 16GB ROM-a, koji se može proširiti na 128GB MicroSD karticom.

Brza učinkovitost. Jednostavno višestruko obavljanje zadataka.

Zato što svakodnevni život postaje sve brži i brži, prebacujte se s lakoćom s jednog zadatka na drugi uz pomoć 2GB RAM-a. Gledajte uživo, tweetajte, objavljujte i još mnogo više na brzini od 4G. To je uvijek ugodna vožnja s Quad-Core procesorom od 1.3GHz koji radi u pozadini.

Odlikuje se izvedbom Android Oreo, za bržu učinkovitost, više spremanja i najnovija osvježenja. Uživajte u snazi tijekom cjelodnevne uporabe zahvaljujući 2900 mAh bateriji. Otključajte uređaj pogledom zahvaljujući Otključavanju licem. I uz sve to, Wiko Korisničko sučelje uključuje prilagođeni pokretač, Brze radnje i Pametnu lijevu stranicu.

Moderni izgled upotpunjuje vaš smisao za stilom svojom mat, metalnom završnom obradom i tankim, izduženim tijelom. Dolazi u izboru od 4 svježe boje: Antracit, Zlatna, Bleen i Crvena.

Dodatna oprema po mjeri

Izbor posebno dizajnirane dodatne opreme raspoloživ je za zaštitu uređaja Harry2. Elegantna i tanka pametna navlaka pruža privlačno, živahno sučelje za brzo pretraživanje vaših osnovnih informacija i dnevnog ažuriranja, uključujući pozive, obavijesti i pjesme. Zaštita je raspoloživa u osvježenom dizajnu koji se odlikuje živahnom navlakom nalik tkanini u bojama City Bleen, Antracit i Crvenoj. Stražnja navlaka se odlikuje posebnim ugrađenim zračnim obrubom za još više sigurnosti. Jasno zaštitno kućište je izrađeno od savitljivog materijala i uključuje unutarnji zračni obrub za još bolje ublažavanje udaraca . I na kraju, izrazito otporno kaljeno staklo osigurava osjetljivost dodirnog zaslona uz istovremeno besprijekorno prianjanje.