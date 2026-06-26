Windows 11 Pro 20 € i Office 2024 od 14 € – vremenski ograničena ponuda softvera na Vip-CDKDeals

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VIP-CDKDeals petak, 26. lipnja 2026. u 12:40

Novi krug softverskih promocija trenutno je dostupan na VIP-CDKDeals, nudeći aktivacijske ključeve za OS Windows 11, Office 2024 Pro i ostale Microsoft Office pakete po značajno sniženim cijenama.

Sve navedene ponude uključuju dodatnih 35% popusta pri primjeni promotivnog koda HR35, što ovo čini jednom od najisplativijih prilika za korisnike koji žele nadograditi ili obnoviti svoje računalo.

Ponuda softvera (promo kod HR35)

Zašto ovi paketi privlače pozornost

Promocija obuhvaća i operativne sustave i pakete za produktivnost, ciljajući korisnike koji žele cjelovitu instalaciju softvera bez ponavljajućih troškova pretplate.

Opcije operativnog sustava Windows

Ponuda Windowsa uključuje izdanja Windows 10 i Windows 11, nudeći fleksibilnost ovisno o kompatibilnosti hardvera i korisničkim preferencijama. Verzije Windows 11 Pro i Home fokusiraju se na:

  • Moderno korisničko sučelje i poboljšanu upotrebljivost
  • Bolji multitasking i upravljanje prozorima
  • Poboljšanu sigurnost i stabilnost sustava
  • Optimizirane performanse za svakodnevne računalne zadatke

Opcije Windowsa 10 ostaju relevantne za korisnike sa starijim hardverom ili zahtjevima za kompatibilnost, osiguravajući širu dostupnost.

Paket produktivnosti Microsoft Office

Office paketi uključeni u promociju pokrivaju više generacija, od Officea 2016 do Officea 2024. U svim verzijama, korisnici se obično oslanjaju na osnovne aplikacije kao što su:

  • Word za izradu dokumenata
  • Excel za obradu i analizu podataka
  • PowerPoint za prezentacije

Novije verzije naglašavaju glatkije performanse, kompatibilnost s oblakom i poboljšane tijekove rada za suradnju, dok starije verzije ostaju atraktivne za korisnike koji traže jednostavna rješenja za jednokratnu aktivaciju.

Kombinirani softverski paketi za bolju vrijednost

Opcije paketa kao što su Windows + Office paketi namijenjene su korisnicima koji žele potpunu konfiguraciju sustava u jednoj kupnji. Ove se kombinacije često koriste u:

  • Malim poslovnim okruženjima
  • Freelancerima i udaljenim radnicima
  • Studentima i akademskim korisnicima
  • Korisnicima koji nadograđuju više uređaja

Nude pojednostavljen način postavljanja potpunog digitalnog radnog prostora uz smanjenje ukupnih troškova u usporedbi s odvojenim kupnjama.

Cijene tijekom ograničenog perioda s promotivnim kodom HR35

Sve navedene cijene već odražavaju promotivne popuste, a dodatnih 35% popusta primjenjuje se korištenjem koda HR35 prilikom plaćanja.
To čini trenutnu kampanju posebno atraktivnom za korisnike koji planiraju nadogradnju sustava ili zamjenu starijih softverskih licenci.

Zaključak

S kombinacijom Windows operativnih sustava i verzija Microsoft Officea dostupnih po sniženoj doživotnoj cijeni, ova promocija pruža fleksibilnu i povoljnu opciju za korisnike koji žele poboljšati produktivnost i performanse sustava.
Uključivanje više verzija osigurava kompatibilnost na različitim uređajima i potrebama korisnika, dok dodatni popust promotivnim kodom dodatno povećava ukupnu vrijednost.

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Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

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