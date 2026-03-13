Windows 11 već od 18 € na VIP-CDKdeals - pravo vrijeme za nadogradnju prije 26H2 ažuriranja

petak, 13. ožujka 2026. u 11:13

Proljetna ponuda na Vip-CDKdeals traje i dalje, a s nedavnim odgađanjem izdanja Windowsa 12, fokus je sada čvrsto usmjeren na Windows 11. Još važnije, nadolazeće ažuriranje Windowsa 11 26H2 čini ovo savršenim trenutkom za nadogradnju vašeg računala i uživanje u najnovijim poboljšanjima performansi i značajki.

Zašto je sada pravo vrijeme za prelazak na Windows 11

S odgodom Windowsa 12, Microsoft nastavlja poboljšavati i optimizirati Windows 11 kroz velika ažuriranja značajki. Nadolazeće ažuriranje 26H2 fokusira se na:

  • Poboljšane ukupne performanse sustava i glatkiji multitasking
  • Poboljšana sigurnosna arhitektura i pametnija zaštita od prijetnji
  • Bolje značajke sustava potpomognute umjetnom inteligencijom i poboljšanja Copilota
  • Optimizirana energetska učinkovitost za prijenosna računala
  • Nadogradnje stabilnosti za igranje igara i produktivnost

Za korisnike koji još uvijek koriste Windows 10, nadogradnja sada osigurava kontinuiranu sigurnosnu podršku i pristup najnovijim značajkama dizajniranim za moderni hardver.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

Za one koji traže i Windows operativni sustav i Office softver, Vip-CDKDeals nudi praktične pakete koji uključuju Windows 10 ili Windows 11 zajedno s licencama za Microsoft Office. Kupnja ovih paketa je ekonomičnija od kupnje svake licence pojedinačno, što ih čini pametnim izborom za nova postavljanja računala, nadogradnje ili dodatne instalacije.

 

Dodatne uštede prije završetka promocije

Iskoristite kod za popust HR35 prilikom plaćanja kako biste ostvarili dodatne uštede prije završetka proljetne ponude. Kao pouzdani online prodavač softvera, Vip-CDKdeals specijaliziran je za originalne licence za Windows i Office po konkurentnim cijenama. Platforma nudi korisničku podršku 24/7, osiguravajući da je pomoć uvijek dostupna kad god vam je potrebna pomoć pri instalaciji ili aktivaciji. Narudžbe se isporučuju brzo nakon kupnje, tako da možete aktivirati i početi koristiti svoj softver bez odlaganja. Osim toga, jasna i korisnički prilagođena politika povrata novca pruža dodatni mir, čineći svaku kupnju sigurnom i bezbrižnom.

S obzirom na to da je Windows 12 odgođen i da ažuriranje 26H2 donosi značajna poboljšanja za Windows 11, ovo je idealna prilika za nadogradnju vašeg računala radi boljih performansi, jače sigurnosti i dugoročne stabilnosti.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

