Zanimljive serije iz 2017. koje se mogu gledati u Hrvatskoj

Pickbox, regionalna streaming videoteka, tijekom jeseni nabavila je mnoštvo novih serija, a mnoge od njih su se emitirale ili se emitiraju u tekućoj godini.

5. TUNEL (The Tunnel, 2013 - )

Tunel je britansko-francuska kriminalistička drama nastala na švedsko-danskoj uspješnici „Most“. Radnju nose britanski detektiv Karl Roebuck (Stephen Dillane) te francuska detektivka Elise Wassermann (Clémence Poésy), koji se sreću u prvoj sezoni zbog tijela. Jedna polovica tijela nalazi se na francuskoj strani, a druga na engleskoj strani, stoga kreće međunarodna suradnja rješavanja zločina. Serija je dobila pozitivne kritike kako struke, tako i publike. Na Pickboxu su dostupne dvije sezone, a ekskluzivno emitiranje novih epizoda kreće 15. prosinca.

The Tunnel © Kudos (Tunnel) Limited 2016

4. UHVATITE MALOGA (Get Shorty, 2017 - )

Mračna komedija Uhvatite maloga temeljena je na istoimenom romanu i filmu iz 90-ih, a priča priču o plaćenom ubojici iz Nevade, Milesu Dalyju (Chris O'Dowd), koji je pokušao poslati slavni filmski producent u Hollywoodu kako bi ostavio kriminal iza sebe i uspio ponovno zadobiti povjerenje svoje obitelji. Mijenjajući karijeru, Miles upoznaje propalog producenta niskobudžetnih filmova, Ricka Moreweathera (Ray Romano), koji postaje njegov poslovni partner. O'Dowd svima je poznat po odličnom britanskom sitcomu IT Crowd, a Romana posebno ne treba predstavljati.

3. ŠVEDSKI KRELCI (SWEDISH DICKS, 2016 - )

Ingmar (Peter Stormare) propali je kaskader koji je odlučio postati privatni detektiv, a igrom slučaja partner mu u novoj karijeri postaje Axel (Johan Glans). Ono što ih povezuje jest želja za novcem i švedski jezik. Seriju atraktivnom čini specifičan švedski humor, njezin naziv (naravno), ali i činjenica kako je Ingmarov najbolji prijatelj Keanu Reeves, koji ga progoni zbog grijeha iz prošlosti i grižnje savjesti. Uskoro se očekuje i druga sezona Švedskih krelaca, čija premijera će također biti dostupna na Pickboxu.

2. CON MAN (CON MAN, 2015 - 2017 )

Zar ima netko tko nije gledao Firefly? Ima li netko tko ne zna za Alana Tudyka i Nathana Filliona? Ovaj dvojac odlučio je snimiti vlastiti sitcom koji bi se bazirao na osobnim iskustvima koja su prikupili tijekom posjećivanja raznih stripovskih i sci-fi konvencija po svijetu. Ideju su imali, a novce za snimanje i produkciju prikupili su ni više, ni manje nego od fanova putem Kickstarter kampanje. Ideja je uspjela, prikupili su mnogo više nego što su očekivali, a finalni rezultat uključuje brojna poznata lica, pa tako i Samwisea Gamgeeja, odnosno Seana Astina.

1. DOKTOR WHO (DOCTOR WHO, 2005 - )

Ono što je posebna poslastica u 12. mjesecu za sve ljubitelje Doktora Who, svakako je ekskluzivna premijera božićnog specijala koja će se odvijati istovremeno s BBC-jevom premijerom u Velikoj Britaniji. Priču više-manje znamo: timelord putuje u plavoj kutiji koja je veća iznutra/manja izvana i pomaže spasiti Zemlju od izvanzemaljaca sa svojim partnerima. Prokušana britanska formula zabavlja generacije gledatelja. Na Pickboxu možete pogledati devet sezona novoga Doktora Who, a posebno ističemo i Generaciju (The Class), Doktor Who spin-off o akademiji za timelordove.

Doctor Who © BBC Pictures' Digital Picture Service (BBC Pictures)

Uz nabrojane naslove, zgodno je napomenuti kako se trenutno odvija i premijerno prikazivanje pete sezone Vikinga, a od siječnja kreće i emitiranje brojnih hotova iz SAD-a, odnosno prikazivanje nekoliko serija nekoliko sati nakon američke premijere.