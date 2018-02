Ako ste lani zaradili na bitcoinu ili nekoj drugoj kriptovaluti, vrijeme je za prijavu poreza

- oni koji su u prošloj godini prodali kriptovalute koje su držali kraće od dvije godine, i pritom zaradili više od 112 kuna predaju JOPPD obrazac i plaćaju porez na kapitalnu dobit

- oni koji su u prošloj godini prodali kriptovalute koje su držali kraće od dvije godine, i pritom zaradili manje od 112 kuna ne moraju predati JOPPD obrazac ali, po nekim mišljenjima, trebaju platiti porez na kapitalnu dobit na tih 112 ili manje kuna

- netko tko je kupio bitcoin i NIJE ga prodao, ne treba ništa prijavljivati niti platiti

- netko tko je kupio bitcoin prije više od dvije godine i prošle godine ga je prodao – treba predati JOPPD uz napomenu da je neoporeziv kapitalni dobitak jer je bitcoin kupljen prije 1.1.2016, odn. prije stupanja Zakona o kapitalnim dobicima na snagu

- netko tko je kupio bitcoin u zadnje dvije godine i na njemu izgubio to ne treba prijavljivati, ali može ako je primjerice na nekim drugim transakcijama zaradio, tada prijavljuje razliku, odnosno sveukupnu dobit na kraju godine

- izračun dobiti se izračunava po FIFO metodi (first in – first out) ako je bilo više od jednog ulaganja