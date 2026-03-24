Američke vlasti zabranjuju uvoz novih stranih routera radi zaštite građana

Savezna komisija za komunikacije (FCC) uvrstila je sve strane komercijalne routere na popis zabranjene opreme zbog procjene o neprihvatljivom riziku za nacionalnu sigurnost i gospodarstvo

Sandro Vrbanus utorak, 24. ožujka 2026. u 13:05

Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) kao regulator tamošnjeg telekomunikacijskog tržišta službeno je ažurirala svoj popis zabranjene opreme, uvrstivši na njega sve komercijalne routere proizvedene u stranim zemljama. Ova odluka uslijedila je nakon zaključka međuresornog tijela izvršne vlasti, okupljenog u Bijeloj kući, koje je procijenilo da ovi uređaji predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu sigurnost SAD-a te sigurnost američkih građana.

Kritična infrastruktura

Prema službenom tumačenju, routeri koji se koriste u kućanstvima proglašeni su kritičnom točkom ranjivosti. Stručnjaci za nacionalnu sigurnost utvrdili su da routeri strane proizvodnje unose ranjivost u opskrbni lanac koja bi mogla poremetiti američko gospodarstvo, kritičnu infrastrukturu i nacionalnu obranu. Naglašeno je da ovi uređaji predstavljaju ozbiljan kibernetički rizik koji se može iskoristiti za izravnu štetu građanima SAD-a.

Ovakav potez usklađen je s Nacionalnom sigurnosnom strategijom predsjednika Trumpa iz 2025. godine, kojom se inzistira na neovisnosti o vanjskim entitetima u pogledu ključnih komponenti nužnih za obranu i ekonomiju – stoji u priopćenju FCC-a.

Mogući napadi i špijunaža

Obrazloženje odluke temelji se na zabilježenim incidentima u kojima su zlonamjerni akteri iskorištavali sigurnosne propuste u stranim routerima za napade na američka kućanstva, ometanje mreža i omogućavanje industrijske špijunaže te krađe intelektualnog vlasništva. Navodi se kako su upravo strani usmjerivači bili ključni čimbenik u nizu kibernetičkih napada, koji su ciljali vitalnu američku infrastrukturu.

Unatoč općoj zabrani, predviđena je iznimka u obliku "uvjetnog odobrenja" koje mogu izdati Ministarstvo obrane (tj. rata, kako ga nazivaju) ili Ministarstvo domovinske sigurnosti. Proizvođači su potaknuti da podnesu zahtjeve za to ako smatraju da njihovi uređaji ne predstavljaju rizik.

Primjena samo na nove modele

Nova se odluka ne odnosi na routere koje građani već koriste. Također, trgovcima na malo nije zabranjena prodaja, uvoz ili oglašavanje onih modela koji su prethodno odobreni kroz FCC-ov postupak autorizacije opreme. Ograničenja koja nameće ažurirana lista FCC-a primjenjivat će se isključivo na nove modele uređaja koji tek trebaju ući na tržište.

Ova zabrana pogodit će mnoge popularne proizvođače poput Netgeara ili TP Linka, koji svoje routere proizvode izvan SAD-a. Trenutačno jedina kompanija koja mrežnu opremu za kućanstva proizvodi u SAD-u je SpaceX, koji tamo izrađuje routere za uslugu satelitskog pristupa Internetu Starlink.

