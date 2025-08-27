Američki FTC poziva velike tehnološke tvrtke da se odupru zahtjevima UK-a i EU-a

Američka Savezna trgovinska komisija uputila je pismo tehnološkim divovima, pozivajući ih da se odupru stranim pritiscima za uvođenje 'backdoor' pristupa i cenzure sadržaja, navodeći zabrinutost za sigurnost i slobodu američkih korisnika

Bug.hr srijeda, 27. kolovoza 2025. u 20:00
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Američka Savezna trgovinska komisija (FTC) zauzela je čvrst stav u obrani digitalne privatnosti i slobode govora. Prema pisanju portala TechRadar, agencija je pozvala najveće američke tehnološke kompanije da se odupru zahtjevima stranih vlada, posebice onih iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, koji bi mogli ugroziti enkripciju i nametnuti cenzuru.

U pismu poslanom prošlog četvrtka, predsjednik FTC-a Andrew Ferguson obratio se trinaestorici tehnoloških divova, što uključuje Apple, Alphabet, Metu, Microsoft i Amazon. Ferguson je izričito naveo europski Akt o digitalnim uslugama (Digital Service Act) te britanske zakone Online Safety Act i Investigatory Powers Act kao primjere pokušaja "cenzuriranja sadržaja ili degradiranja sigurnosti za korisnike". Upozorio je kako bi takvi potezi mogli narušiti američke slobode i online sigurnost, ali i prekršiti članak 5. američkog Zakona o Saveznoj trgovinskoj komisiji, koji zabranjuje nepoštene ili obmanjujuće postupke.

"Strane vlade koje žele ograničiti slobodu izražavanja ili oslabiti sigurnost podataka u Sjedinjenim Državama mogle bi računati na činjenicu da tvrtke imaju poticaj pojednostaviti svoje poslovanje primjenom jedinstvenih pravila u svim jurisdikcijama", napisao je Ferguson, aludirajući na rizik da se restriktivne mjere preliju i na američko tržište.

Ovaj poziv FTC-a dolazi samo nekoliko dana nakon što su američki dužnosnici uspjeli uvjeriti Ujedinjeno Kraljevstvo da odustane od zahtjeva za ugradnjom backdoora u Appleove sustave enkripcije. Taj je zahtjev bio izdan još u veljači putem obavijesti o tehničkim sposobnostima (TCN) prema Zakonu o istražnim ovlastima iz 2016. godine.

U središtu sukoba nalaze se dva ključna područja: enkripcija i moderiranje štetnog, ali zakonski dopuštenog sadržaja. Enkripcija je tehnologija koja štiti privatnost online komunikacije, a koriste je servisi poput sigurnih VPN aplikacija i enkriptiranih aplikacija za dopisivanje. Dok je ključna za zaštitu od kibernetičkih napada, vlasti je vide kao prepreku u istragama kaznenih djela. Tvrtke poput Signala i WhatsAppa već su ranije izrazile duboku zabrinutost zbog zakona kao što su britanski Online Safety Act i prijedlog europske regulative poznate kao "Chat Control".

S druge strane, američke tehnološke tvrtke i dužnosnici zabrinuti su zbog novih zahtjeva EU i UK za suzbijanjem dezinformacija i sadržaja štetnog za maloljetnike. Te su tenzije, kako je izvijestio Reuters, čak dovele do toga da je Trumpova administracija razmatrala uvođenje sankcija Europskoj uniji zbog cenzuriranja Amerikanaca i nametanja viših troškova američkim tvrtkama kroz Akt o digitalnim uslugama.

Jasno je da se bitka za budućnost interneta zaoštrava. Dok EU i UK teže većoj kontroli u ime sigurnosti, američke institucije i tvrtke pokušavaju obraniti načela slobode govora i privatnosti koja su temelj otvorenog interneta. Odluke koje će divovi poput Applea i Googlea donijeti pod ovim pritiskom oblikovat će digitalni svijet za godine koje dolaze.

 



