Apple kažnjen sa skoro 100 milijuna eura zbog pravila o praćenju u aplikacijama

Talijanski regulator tvrdi da Apple developerima trećih strana nameće stroža pravila prikupljanja podataka nego vlastitim aplikacijama

Matej Markovinović utorak, 23. prosinca 2025. u 16:55
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Talijanska Agencija za tržišno natjecanje (AGCM) izrekla je Appleu kaznu tešku više od 98 milijuna eura zbog zlouporabe dominantnog položaja na tržištu trgovina aplikacijama kroz politiku App Tracking Transparency (ATT).

Kako navode iz AGCM-a, Apple je nametnuo „pretjerano opterećujuće i nerazmjerne“ uvjete developerima trećih strana u vezi s prikupljanjem podataka i oglašivačkim praćenjem korisnika. Regulator tvrdi da su ti uvjeti stroži od onih koje Apple primjenjuje na vlastite aplikacije za uređaje s iOS-om.

📷 Foto: Apple
Foto: Apple

U središtu odluke nalazi se ATT politika uvedena 2021. godine, prema kojoj aplikacije trećih strana moraju od korisnika zatražiti dopuštenje za praćenje podataka kroz druge aplikacije i internetske stranice u dva odvojena koraka. S druge strane, Appleove aplikacije isto dopuštenje mogu dobiti jednim dodirom.

AGCM smatra da takva praksa dovodi do znatno niže stope pristanka korisnika, čime se izravno štete poslovni modeli programera koji se oslanjaju na prihode od personaliziranog oglašavanja.

„Agencija je utvrdila da su uvjeti ATT politike nametnuti jednostrano te da štete interesima Appleovih poslovnih partnera. Dvostruki zahtjev za pristanak čini ATT politiku nerazmjernom, jer je Apple mogao osigurati istu razinu zaštite privatnosti korisnika dopuštajući developerima da pristanak na profiliranje dobiju u jednom koraku“, stoji u priopćenju AGCM-a.

Kako prenosi The Verge, Apple je poručio da se ne slaže s odlukom talijanskog regulatora te najavio žalbu, naglašavajući kako će i dalje braniti visoke standarde zaštite privatnosti korisnika.

 

 



