Chat Control proceduralnim trikom prošao prvi korak u Europskom parlamentu

Prijedlog koji je većinom glasova odbačen u ožujku, pa je formalno istekao u travnju, ponovno je bio na glasanju pred eurozastupnicima, gdje nije dobio većinu glasova potrebnu da ga se – odbije

Europski parlament je ovoga četvrtka, kako je bilo i najavljeno te uvelike i očekivano, "progurao" glasanje prijedloga o privatnosti i zaštiti djece od zlostavljanja na Internetu, popularno nazvan Chat Control 1.0. Riječ je o kontroverznoj regulativi koja dopušta internetskim platformama (dobrovoljno) skeniranje poruka osumnjičenika za razna kaznena djela, no samim time otvara i pitanje privatnosti svih građana. Ono što je još opasnije, ta regulativa otvara vrata i skeniranju enkripcijom zaštićenih poruka u okviru propisa Chat Control 2.0, koji bi digitalne platforme obvezao na masovno skeniranje sadržaja u svrhe, navodno, proaktivne borba protiv iskorištavanja i zlostavljanja djece.

Chat Control u svojoj izvornoj je inačici istekao u travnju ove godine, nakon što je u Europskom parlamentu pao na glasanju, ali je ponovno oživljen ovog tjedna. Pritom je, kako smo nedavno pisali, iskorišten rijetko viđen proceduralni trik: prijedlog je formalno ušao u drugo čitanje, u kojem je potrebno prikupiti većinu zastupničkih glasova, ne za prihvaćanje, već za – odbijanje prijedloga. Kako je dio eurozastupnika već na godišnjim odmorima, potrebna se većina nije skupila i regulativa je dobila zeleno svjetlo, iako je veći broj zastupnika glasao protiv nje. Za odbacivanje je bilo 314 zastupnika, protiv njega 276, a za odluku o odbacivanju je bila potrebna apsolutna većina od 360 glasova.

Što je zapravo prihvaćeno?

Regulativa izglasana u Europskom parlamentu poslana je na Vijeće, koje ima tri mjeseca za potvrditi je. Kako službeno kaže EP, ovo "izuzeće od pravila o e-privatnosti" pružateljima elektroničkih komunikacijskih usluga omogućuje dobrovoljno otkrivanje i prijavljivanje materijala povezanih sa seksualnim zlostavljanjem djece na Internetu. Drugim riječima, masovnu kontrolu svih poruka razmijenjenih raznim komunikacijskim alatima, kako bi se među njima eventualno našli ilegalni sadržaji – bez sudskog naloga ili osnovane sumnje.

Ovo "privremeno izuzeće" osmišljeno je prvenstveno kako bi se spriječio navodni pravni vakuum, dok traju pregovori o donošenju trajnog zakonodavnog režima za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu – dakle, onog po privatnost opasnijeg seta pravila, poznatoga kao Chat Control 2.0.

Ono što je u ovom slučaju (donekle) pozitivno, jest to što se sada još radi o verziji 1.0, dakle dobrovoljnom nadzoru komunikacija, ali i što su se liberali uspjeli izboriti da se iz pravila isključi enkripcijom zaštićena komunikacija. Ključna izmjena koju su zastupnici sada uveli odnosi se na izričito isključivanje komunikacije koja koristi end-to-end enkripciju iz opsega ovog zakona.

S druge strane, ono što mnogima neće dobro sjesti, jest činjenica da je ponovnim uvođenjem dobrovoljnog masovnog skeniranja poruka ponovno otvoren put za predlaganje verzije 2.0, a kako se sada čini – europski Pučani učinit će sve i pokušavati iznova, sve dok i taj prijedlog nekim proceduralnim trikom ili drugim metodama ne bude prihvaćen. Kad je riječ o točnim rezultatima glasanja, uz tekst pogledajte glasove podijeljene po političkim blokovima i strankama u Europskom parlamentu, te kako su se zastupnici iz naše zemlje postavili prema tom pitanju.