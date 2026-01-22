EU Inc. – što će startupima donijeti pravni okvir poznat i kao "28. režim"?

Predsjednica Europske komisije u Davosu je prvi put javno obznanila novo ime i plan za uvođenje jedinstvene europske korporativne strukture koja će omogućiti osnivanje i razvoj startupa

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, službeno je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu ovoga tjedna najavila uspostavu nove jedinstvene europske strukture poduzeća pod nazivom EU Inc. Ta inicijativa predstavlja ključni korak prema stvaranju takozvanog "28. režima", pravnog okvira koji bi trebao funkcionirati paralelno s nacionalnim zakonodavstvima država članica, omogućujući poduzećima jednostavnije osnivanje, rast te širenje unutar jedinstvenog tržišta od 450 milijuna ljudi.

Odgovor SAD-u i Kini

Time Europska unija planira stvoriti još povezanije jedinstveno tržište i omogućiti poduzetnicima početnicima uvjete za razvoj poslovanja kakve, primjerice, imaju u Kini ili SAD-u, bez pretjerane administracije i s otvaranjem velikog tržišnog potencijala.

Najava pokretanja projekta dolazi kao vrhunac intenzivne kampanje pokreta EU–INC, koji okuplja više od 22.000 potpisnika, uključujući vodeće europske osnivače startupova i investitore. Pokret je još u listopadu 2024. godine započeo zagovaranje paneuropskog pravnog okvira za poduzeća, dok su u veljači 2025. Europskoj komisiji dostavljeni konkretni zakonodavni prijedlozi.

Jedinstvena pravila poslovanja

U svom obraćanju okupljenima u Davosu Von der Leyen je istaknula kako trenutačna rascjepkanost europskog tržišta i nacionalnih pravila predstavlja "ručnu kočnicu" za rast i profitni potencijal tvrtki. Iako je europsko tržište "na papiru" otvoreno, poduzeća se pri svakom prekograničnom poslovanju suočavaju s novim setom propisa, što mnoge prisiljava da prilike za rast traže izvan granica Europe. Nadnacionalni bi režim EU Inc. to trebao promijeniti uvođenjem jednostavnog i jedinstvenog skupa pravila koji bi se neometano primjenjivao u cijeloj Uniji.

Novi sustav obećava drastično ubrzanje administrativnih procesa. Prema najavama, poduzetnici će moći registrirati tvrtku u bilo kojoj državi članici u roku od 48 sati, a to će se činiti isključivo digitalnim putem. Osim brze registracije, ključna prednost bit će jedinstveni kapitalni režim, čime bi se osigurali jednaki uvjeti za financiranje i poslovanje startupa na razini cijele Europske unije.

X / @NXT4EU

Konkurentnost na globalnoj razini

Krajnji cilj ove reforme jest osigurati da europska poduzeća mogu prikupljati kapital i poslovati jednako lako kao što to danas čine njihovi konkurenti na uniformiranim tržištima poput onih u SAD-u ili Kini. Von der Leyen je naglasila a je u današnje vrijeme, kada podaci i kapital putuju Europom u sekundi, nužno da se i poslovanje može kretati istom brzinom.

Uspješna i brza implementacija strukture EU Inc. trebala bi ne samo pomoći rastu mladih i inovativnih tvrtki osnovanih na području EU, već i značajno povećati privlačnost Europske unije za globalne investitore. Stvaranjem okruženja u kojem su prekogranične barijere svedene na minimum, Europska komisija nastoji dugoročno osigurati tehnološki i ekonomski suverenitet Unije. Prema riječima predsjednice Komisije, pravni će okvir biti predstavljen "uskoro".

Mi, s druge strane, jedva čekamo vidjeti kako će ga se prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo, odnosno kako će startupi iz okvira EU Inc. snalaziti i usklađivati s Fiskalizacijom 1.0, 2.0 i eRačunima, KPD-om i NKD-om, PDV-S i JOPPD obrascima, Finom, našom Poreznom upravom te svim ostalim "radostima" domaće birokracije.