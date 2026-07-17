EU naređuje Googleu otvaranje Androida i Searcha konkurenciji

Konkurentski AI asistenti dobit će dublju integraciju s Androidom, što bi moglo direktno utjecati na Googleovo poslovanje

Europska komisija naložila je Googleu da otvori Android i Google Search konkurenciji u sklopu provedbe Akta o digitalnim tržištima (DMA). To znači da će konkurentski AI asistenti dobiti jednak pristup ključnim funkcijama Androida kao i Googleov Gemini, dok će tražilice i AI chatbotovi moći koristiti širi skup podataka iz Google Searcha.

Kako prenosi The Verge, ove bi odluke mogle oslabiti Googleovu kontrolu nad dvjema najvažnijim platformama u tehnološkoj industriji te imati dalekosežne posljedice za poslovanje tvrtke, oblikovati budućnost Geminija i otvoriti nove prilike konkurentima. Google mora do siječnja 2027. početi dijeliti podatke iz pretraživanja, dok promjene na Androidu mora provesti do srpnja 2027.

Ako Google ne provede tražene promjene, Europska komisija može mu izreći kaznu u iznosu do 10 posto godišnjeg globalnog prihoda, što bi za tvrtku moglo značiti desetke milijardi dolara.