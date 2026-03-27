EU odgađa ključne dijelove Akta o umjetnoj inteligenciji

Dok se regulacija umjetne inteligencije odgađa, EU paralelno pooštrava pristup prema aplikacijama koje generiraju lažne gole ili seksualizirane slike ljudi

Europski zastupnici izglasali su odgodu ključnih dijelova AI Acta, glavnog zakona EU-a za regulaciju umjetne inteligencije. Uz to, dali su i podršku prijedlozima za zabranu aplikacija koje pomoću AI-a generiraju lažne gole ili seksualizirane slike ljudi (nudify).

Mjere, koje je velikom većinom odobrio Europski parlament, pomaknule bi rokove usklađivanja za developerevisokorizičnih AI sustava, odnosno onih koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, sigurnost ili temeljna prava, do prosinca 2027. Tvrtke koje pak razvijaju AI unutar reguliranih sektora, poput medicinskih uređaja ili igračaka, imat će vremena do kolovoza 2028.

Istodobno se odgađa i primjena pravila o označavanju AI-generiranog sadržaja, koja bi sada trebala stupiti na snagu u studenom 2026., iako su izvorno bila planirana za kolovoz ove godine.

Što se tiče uključivanja zabrane nudify aplikacija u AI Act, još uvijek nema konkretnih detalja. No, prema dostupnim informacijama, zabrana se ne bi odnosila na AI sustave koji imaju ugrađene sigurnosne mehanizme za sprječavanje generiranja takvog sadržaja.

Prije konačnog stupanja svega ovoga na snagu, Europski parlament mora postići dogovor s Vijećem Europske unije, koje okuplja predstavnike svih 27 država članica.