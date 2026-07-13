EU planira djeci i zakonski ograničiti pristup društvenim mrežama

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen primila je izvješće Posebnog panela o online sigurnosti djece te najavila zakonodavne prijedloge za uvođenje dobnih ograničenja i zaštitu mladih

Posebni odbor za online sigurnost djece predao je svoje službeno izvješće predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, koja je tom prigodom istaknula da regulacija digitalnog prostora predstavlja jedan od najvećih izazova za suvremene vlade. Izvješće se detaljno bavi prednostima, prilikama, ali i otvorenim štetama koje algoritmi društvenih mreža nanose najmlađima.

Dvadeset godina pred ekranom

Prema iznesenim podacima, mladi diljem Europe provode između četiri i šest sati dnevno pred ekranima, što kumulativno iznosi dvadeset godina njihovih života. Istodobno, gotovo 60% djece u Europi doživjelo je emocionalne ili psihosocijalne probleme tijekom korištenja Interneta.

Posljedice dugotrajne izloženosti nekontroliranom digitalnom sadržaju manifestiraju se kroz gubitak sna, depresiju, anksioznost, kibernetičko zlostavljanje te izloženost opasnim materijalima, i to u fazi kada se dječji mozak još uvijek razvija. Predsjednica Komisije naglasila je kako se od djece ne može očekivati da uspješno funkcioniraju u sustavu koji uopće nije dizajniran s ciljem zaštite njihove dobrobiti. Poručila je da je postignut konsenzus o tome da se mora utvrditi dobna granica od koje djeca mogu pristupati društvenim mrežama, jer trenutačni status quo velim tehnološkim tvrtkama omogućuje neograničen pristup najranjivijim skupinama društva.

Odgovornost tehnoloških tvrtki

U svojem je obraćanju Von der Leyen izdvojila tri ključne točke budućeg djelovanja, od kojih se prva odnosi na izravnu odgovornost tehnoloških platformi. Kao što su proizvođači automobila odgovorni za sigurnost svojih vozila te se od roditelja ne očekuje da sami ugrađuju zračne jastuke, tako i velike tehnološke kompanije moraju dokazati da njihove usluge ne štete korisnicima – poručila je.

Europska unija u tu svrhu već koristi Akt o digitalnim uslugama kako bi prisilila pružatelje usluga na uklanjanje ovisničkih algoritama, mračnih obrazaca i neželjenih kontakata, što je već rezultiralo pravnim akcijama protiv TikToka i Mete.

Pravilo "sigurnost po dizajnu" (safety-by-design) obvezuje platforme na brzu i učinkovitu reakciju kada mlada osoba prijavi problem. Druga točka obuhvaća uvođenje dobnih ograničenja i implementaciju aplikacije za provjeru dobi – o kojoj se već ranije govorilo i koja je u pripremi.

We need age-appropriate restrictions on platforms.



This is not about whether children can access social media.



It is about when social media can access our children.



For a safer start online for every child ↓ https://t.co/QheuC3gFzx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2026

Prijedlog nakon ljeta

Treći segment strategije odnosi se na postupno uvođenje zakonske dobne granice za pristup društvenim mrežama. Znanstveni podaci pokazuju da djeca do tri godine uopće ne bi trebala biti izložena ekranima i digitalnim platformama, dok bi starija djeca društvene mreže trebala koristiti isključivo pod nadzorom odraslih i uz strogo vremensko ograničenje – pa će ti podaci biti uzimani u obzir pri izradi regulative i definiranju točnih dobnih skupina za uvođenje zabrane.

Komisija planira definirati jasnu kategoriju platformi s obilježjima koja izazivaju ovisnost i koja nisu primjerena dobi, nakon čega će se razmotriti uvođenje postupnog i faznog pristupa za različite dobne skupine. Najavljeno je da će Europska komisija detaljno proučiti dostavljeno izvješće i preporuke Posebnog panela te službeni zakonodavni prijedlog predstaviti javnosti nakon ljetne stanke.