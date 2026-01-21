EU predstavila Akt o digitalnim mrežama za bolju digitalnu povezivost i usklađenija pravila

Europska komisija uvodi Akt kako bi modernizirala, pojednostavnila i uskladila pravila o mrežama velikog kapaciteta, koje omogućuju nove tehnologije, kao što su umjetna inteligencija i računalstvo u oblaku

Sandro Vrbanus srijeda, 21. siječnja 2026. u 14:30

U srijedu je, kako je bilo i najavljeno, Europska komisija službeno predstavila prijedlog Akta o digitalnim mrežama (Digital Networks Act, DNA), ključnog zakonodavnog okvira usmjerenog na modernizaciju, pojednostavljenje i usklađivanje pravila o mrežama za povezivost unutar Europske unije. Cilj ovog prijedloga je ažuriranje postojećih pravila kako bi se potaknula ulaganja operatera u napredne svjetlovodne i mobilne mreže. Infrastruktura visokog kapaciteta preduvjet je za širenje inovativnih tehnologija poput umjetne inteligencije i računalstva u oblaku, što se smatra temeljem buduće europske konkurentnosti.

Jedinstveno digitalno tržište

Središnji dio prijedloga odnosi se na jačanje jedinstvenog tržišta kroz smanjenje administrativnih prepreka za poduzeća. Akt predviđa uvođenje obveze registracije u samo jednoj državi članici za pružanje usluga diljem Unije, čime se olakšava prekogranično poslovanje. Također, planira se uspostava okvira za odobrenje radiofrekvencijskog spektra na razini EU-a umjesto dosadašnje nacionalne prakse, uz izdavanje duljih i automatski obnovljivih licencija radi veće predvidljivosti poslovanja.

U kontekstu optimizacije resursa, uvodi se princip "upotrijebiti ili dijeliti" (use it or share it) kako bi se osiguralo maksimalno iskorištavanje dostupnog spektra kroz češću suradnju među operaterima. Prijedlog donosi i dobrovoljni mehanizam suradnje između pružatelja usluga povezivosti i ostalih sudionika tržišta, poput pružatelja sadržaja i usluga u oblaku. Važno je naglasiti da Akt u potpunosti zadržava načela neutralnosti mreže, ali uvodi pojašnjenja pravila otvorenog Interneta za inovativne usluge radi veće pravne sigurnosti.

Zbogom bakru

Značajna promjena očekuje korisnike starih bakrenih mreža koje više ne zadovoljavaju moderne tehnološke standarde. Akt o digitalnim mrežama uvodi obvezne nacionalne planove tranzicije koji predviđaju postupno ukidanje bakrenih mreža u razdoblju od 2030. do 2035. godine. Države članice dužne su svoje planove predstaviti do 2029. godine, uz stroge zaštitne mjere koje uključuju pravovremeno informiranje potrošača o isključenjima te osiguravanje kontinuiteta usluge tijekom procesa prelaska na napredne mreže.

Osim tehnološke nadogradnje, novi zakonodavni okvir fokusira se na sigurnost i otpornost europske infrastrukture. Planira se uvođenje sustava pripravnosti na razini EU-a za rješavanje rizika od kriza, prirodnih katastrofa i stranog uplitanja u mreže. Sigurnosni kriteriji bit će integrirani i u mehanizam za odabir paneuropskih satelitskih komunikacija.

Prijedlog Akta o digitalnim mrežama sada ide u daljnju proceduru u Europskom parlamentu i Vijeću, gdje će tražiti odobrenje.



