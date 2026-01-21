EU predstavila Akt o digitalnim mrežama za bolju digitalnu povezivost i usklađenija pravila

Europska komisija uvodi Akt kako bi modernizirala, pojednostavnila i uskladila pravila o mrežama velikog kapaciteta, koje omogućuju nove tehnologije, kao što su umjetna inteligencija i računalstvo u oblaku

U srijedu je, kako je bilo i najavljeno, Europska komisija službeno predstavila prijedlog Akta o digitalnim mrežama (Digital Networks Act, DNA), ključnog zakonodavnog okvira usmjerenog na modernizaciju, pojednostavljenje i usklađivanje pravila o mrežama za povezivost unutar Europske unije. Cilj ovog prijedloga je ažuriranje postojećih pravila kako bi se potaknula ulaganja operatera u napredne svjetlovodne i mobilne mreže. Infrastruktura visokog kapaciteta preduvjet je za širenje inovativnih tehnologija poput umjetne inteligencije i računalstva u oblaku, što se smatra temeljem buduće europske konkurentnosti.

Jedinstveno digitalno tržište

Središnji dio prijedloga odnosi se na jačanje jedinstvenog tržišta kroz smanjenje administrativnih prepreka za poduzeća. Akt predviđa uvođenje obveze registracije u samo jednoj državi članici za pružanje usluga diljem Unije, čime se olakšava prekogranično poslovanje. Također, planira se uspostava okvira za odobrenje radiofrekvencijskog spektra na razini EU-a umjesto dosadašnje nacionalne prakse, uz izdavanje duljih i automatski obnovljivih licencija radi veće predvidljivosti poslovanja.

U kontekstu optimizacije resursa, uvodi se princip "upotrijebiti ili dijeliti" (use it or share it) kako bi se osiguralo maksimalno iskorištavanje dostupnog spektra kroz češću suradnju među operaterima. Prijedlog donosi i dobrovoljni mehanizam suradnje između pružatelja usluga povezivosti i ostalih sudionika tržišta, poput pružatelja sadržaja i usluga u oblaku. Važno je naglasiti da Akt u potpunosti zadržava načela neutralnosti mreže, ali uvodi pojašnjenja pravila otvorenog Interneta za inovativne usluge radi veće pravne sigurnosti.

Next-gen networks are the backbone of the AI economy.



Our proposal drives investment in 5G, fibre, satellite communication, and more, securing Europe’s smart cities, revolutionary healthcare, and cutting-edge innovation. — European Commission (@EU_Commission) January 21, 2026

Zbogom bakru

Značajna promjena očekuje korisnike starih bakrenih mreža koje više ne zadovoljavaju moderne tehnološke standarde. Akt o digitalnim mrežama uvodi obvezne nacionalne planove tranzicije koji predviđaju postupno ukidanje bakrenih mreža u razdoblju od 2030. do 2035. godine. Države članice dužne su svoje planove predstaviti do 2029. godine, uz stroge zaštitne mjere koje uključuju pravovremeno informiranje potrošača o isključenjima te osiguravanje kontinuiteta usluge tijekom procesa prelaska na napredne mreže.

Osim tehnološke nadogradnje, novi zakonodavni okvir fokusira se na sigurnost i otpornost europske infrastrukture. Planira se uvođenje sustava pripravnosti na razini EU-a za rješavanje rizika od kriza, prirodnih katastrofa i stranog uplitanja u mreže. Sigurnosni kriteriji bit će integrirani i u mehanizam za odabir paneuropskih satelitskih komunikacija.

Prijedlog Akta o digitalnim mrežama sada ide u daljnju proceduru u Europskom parlamentu i Vijeću, gdje će tražiti odobrenje.