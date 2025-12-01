EU uvodi zaštitu zemljopisnog podrijetla i za obrtničke te industrijske proizvode

Od 1. prosinca 2025. proizvođači u Europskoj uniji mogu registrirati nazive svojih obrtničkih i industrijskih proizvoda kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (CIGI), čime EU proširuje postojeći okvir zaštite izvan prehrambenog sektora.

Novi sustav, kojim inače upravlja Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), omogućuje trajnu zaštitu imena proizvoda čija su kvaliteta, reputacija ili druge značajke povezane s njihovim geografskim podrijetlom. Time se po prvi put uvodi europska razina zaštite za proizvode poput stakla, tekstila, obuće, nakita, porculana i glazbenih instrumenata.

Zahtjevi za registraciju podnose se nacionalnim nadležnim tijelima, osim u sedam država članica (Danska, Finska, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska i Švedska) gdje proizvođači prijave podnose izravno EUIPO-u. Jednom registrirana oznaka vrijedi neograničeno na području cijele Europske unije.

Prema podacima EUIPO-a, već je identificirano nekoliko stotina proizvoda koji bi mogli ostvariti pravo na novu oznaku.

„Sustav CIGI ima snažan potencijal, ne samo za jačanje konkurentnosti EU-a, već i za otvaranje novih prilika u našim regijama i zajednicama (...) Razvijen u bliskom dijalogu s obrtnicima, proizvođačima i industrijalcima, sustav odražava stvarne potrebe i stvarne prilike. S pripremljenim alatima i infrastrukturom, spremni smo osigurati uspješnu provedbu i trajan utjecaj na gospodarstvo i kulturnu baštinu EU-a“, priopćio je izvršni direktor EUIPO-a João Negrão.

Za hrvatske proizvođače ovaj sustav otvara mogućnost zaštite tradicionalnih i lokalno prepoznatljivih proizvoda koji do sada nisu mogli dobiti oznaku zemljopisnog podrijetla jer nisu prehrambeni.