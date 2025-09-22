EU želi ukinuti skočne prozore za pristanak na pohranu kolačića

Europska komisija priprema ukidanje pravila koja su internet zatrpala skočnim prozorima za pristanak na kolačiće. Cilj je pojednostaviti regulativu i smanjiti birokraciju

Europska komisija planira u prosincu predstaviti takozvani „omnibus“ prijedlog zakona kojim bi ukinula ili znatno izmijenila Direktivu o e-privatnosti iz 2009. godine. Taj je propis prije 16 godina uveo obavezu da internetske stranice traže pristanak korisnika za pohranu kolačića, osim onih strogo nužnih za pružanje usluge. Kao što i sami vjerojatno znate, rezultat su postali sveprisutni skočni prozori koji se u pravilu klikću bez razmišljanja.

„Previše pristanka zapravo ubija samu svrhu pristanka. Ljudi se naviknu na davanje pristanka za sve pa prestanu čitati stvari detaljno, a ako je pristanak zadani postupak za sve, korisnici ga više ne doživljavaju na isti način,“ rekao je za Politico Peter Craddock, odvjetnik za podatke iz tvrtke Keller and Heckman.

Komisija je već održala sastanak s predstavnicima industrije na kojem se raspravljalo o budućnosti kolačića i skočnih prozora za pristanak. Prema bilješci poslanoj sudionicima fokus-grupe 15. rujna, u planu je da se pravila izmijene tako da korisnici mogu postaviti svoje preferencije jednom, primjerice, u postavkama preglednika, umjesto da ih potvrđuju svaki put iznova.

Slične ideje već dolaze iz država članica. Danska, koja trenutno predsjeda Vijećem Europske unije, u svibnju je predložila ukidanje obaveznog pristanka za kolačiće koji prikupljaju podatke „za tehnički nužne funkcije“ ili „jednostavne statistike“, naglašavajući da su takvi kolačići „bezopasni“, za razliku od onih koji služe marketingu i oglašavanju.

Industrija pak predlaže da se regulacija kolačića preseli u okvir Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koja se temelji na nešto fleksibilnijem pristupu. No, udruge za zaštitu privatnosti strahuju da bi se pod krinkom „nužnih kolačića“ moglo proširiti praćenje korisnika i personalizacija oglasa.

Inače, pokušaji reforme pravila o kolačićima traju godinama. Komisija je još 2017. predložila Uredbu o e-privatnosti kojom se trebalo modernizirati postojeće propise, no prijedlog je povučen u veljači ove godine jer institucije EU-a nisu uspjele pronaći kompromis. Povlačenje je bilo predstavljeno kao dio deregulacijskog plana predsjednice Komisije Ursule von der Leyen.