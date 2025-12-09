Europska komisija istražuje Google zbog nedozvoljenog korištenja sadržaja za AI

Istraga će utvrditi krši li Google pravila tržišnog natjecanja EU-a nametanjem nepravednih uvjeta web izdavačima i kreatorima na YouTubeu te sprječavanjem konkurencije u pristupu podacima

Tek što je kaznila X, Europska komisija otvorila je novu formalnu istragu protiv još jedne tehnološke kompanije. Ovog puta pod povećalom Bruxellesa našao se (ponovno) Google, a iz Komisije kažu da žele istražiti je li on prekršio pravila tržišnog natjecanja Europske unije. Istraga je usmjerena na način na koji Google koristi sadržaj web izdavača, kao i sadržaj postavljen na njihovu video platformu YouTube, u svrhu razvoja umjetne inteligencije.

Neovlašteno korištenje

Primarni cilj je utvrditi narušava li kompanija tržišno natjecanje nametanjem nepravednih uvjeta izdavačima i kreatorima sadržaja ili dodjeljivanjem povlaštenog pristupa takvom sadržaju samome sebi, čime se u nepovoljan položaj stavljaju ostale kompanije koje se bave razvojem AI modela.

Komisija je izrazila zabrinutost da je Google možda koristio sadržaj web izdavača za AI svrhe, konkretno putem alata AI Overviews i AI Mode, na svojoj tražilici, sve bez odgovarajuće naknade izdavačima. AI Overviews prikazuje sažetke generirane umjetnom inteligencijom iznad organskih rezultata pretrage, dok AI Mode djeluje kao kartica za pretraživanje slična chatbotu. Komisija će sada istražiti temelji li se generiranje rezultata unutar tih usluga na sadržaju izdavača, a bez mogućnosti da oni odbiju takvu upotrebu. Odbijanje bi, kako se čini, za sobom povuklo gubitak pristupa Google pretraživanju, o kojem mnogi izdavači uvelike ovise.

Ograničenja za konkurenciju

Drugi ključni dio istrage odnosi se na video i druge sadržaje učitane na YouTube. Sumnja se da Google koristi te podatke za treniranje svojih generativnih AI modela bez naknade kreatorima i bez pružanja mogućnosti odbijanja takve upotrebe. Kreatori sadržaja na YouTubeu obvezni su Googleu dati dopuštenje za korištenje svojih podataka u različite svrhe, uključujući treniranje AI modela te im nije dopušteno učitavanje sadržaja bez pristanka na te uvjete. Istovremeno, politike YouTubea zabranjuju konkurentskim razvojnim programerima korištenje istog sadržaja za treniranje vlastitih AI modela.

Ako se dokaže da su ove sumnje točne, prakse pod istragom mogle bi predstavljati kršenje pravila EU-a o tržišnom natjecanju, točnije članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 54. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, koji zabranjuju zlouporabu vladajućeg položaja.

Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica Komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju, istaknula je da napredak koji donosi AI ne smije ići na štetu principa slobodnog i demokratskog društva te medijske raznolikosti. Komisija će sada provesti dubinsku istragu kao prioritet, napominjući da samo pokretanje postupka ne prejudicira njegov konačni ishod.