Europska komisija kaznila Google s 890 milijuna eura zbog nepravilnosti na Searchu i Playu

Google je kažnjen s 890 milijuna eura zbog kršenja Akta o digitalnim tržištima na uslugama Google Search i Google Play te mu dala 60 dana za ispravak nepravilnosti

Europska komisija donijela je dvije odluke kojima je utvrdila da Google ne poštuje obveze iz Akta o digitalnim tržištima. Zbog davanja prednosti vlastitim uslugama na tražilici Google Search te uvođenja ograničenja za poduzeća na trgovini Google Play, Komisija je Googleu izrekla novčanu kaznu od 460 milijuna eura za praksu na tražilici te 430 milijuna eura za povrede u trgovini aplikacija. Kazna stiže samo koji dan nakon objave da je s 550 milijuna eura kažnjen AliExpress zbog neuspjeha u borbi protiv prodaje ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda.

Favoriziranje svojih usluga

Istraga je pokazala da je Google davao povlašteni tretman vlastitim uslugama za kupnju, hotele, prijevoz i sportske rezultate u odnosu na konkurentske usluge trećih strana. Vlastite su usluge prikazivane na vrhu stranice s rezultatima pretraživanja te uz upotrebu poboljšanih vizualnih prikaza i filtara, dok identična važnost nije omogućena drugim pružateljima usluga, čime su prekršena pravila o poštenim i nediskriminirajućim uvjetima rangiranja.

Google, kažu, svoje usluge prikazuje istaknutije u rezultatima pretraživanja, među ostalim na vrhu stranice s rezultatima pretraživanja ili upotrebom poboljšanih vizualnih prikaza i filtara, dok slične usluge trećih strana nemaju istu važnost.

Druga odluka odnosi se na trgovinu Google Play, gdje je kompanija sprječavala developere u tome da obavještavaju korisnike o jeftinijim alternativnim ponudama i usmjeravaju ih na vanjske kanale kupnje, tj. upućuju ih da zaobilaze Googleovu proviziju. Konkretno, Google sprječava programere aplikacija da slobodno komuniciraju i promiču ponude te sklapaju ugovore s korisnicima u distribucijskim kanalima po vlastitom izboru, uključujući trgovine aplikacijama trećih strana.

Komisija je utvrdila da su razina i trajanje naknada povezanih s upravljanjem, koje je Google naplaćivao programerima, premašili okvire koji se smatraju usklađenima s europskim Aktom o digitalnim tržištima.

Moraju se uskladiti

Povodom donesenih odluka, Komisija je naložila Googleu provođenje mjera kojima će osigurati pravedan tretman usluga trećih strana te tehnički i ugovorno omogućiti programerima slobodno promicanje ponuda izvan Google Playa. U tekstu odluke napominje se kako je Google već započeo s testiranjem određenih promjena u prikazu besplatnih usluga, oglasa i pregleda umjetne inteligencije, što će Komisija nastaviti evaluirati u sklopu daljnjeg dijaloga.

Google sada mora provesti mjere koje uključuju sljedeće: početi postupati s uslugama treće strane koje se nalaze na Googleovim rezultatima pretraživanja na pravedan i nediskriminirajući način u odnosu na vlastite usluge te omogućiti developerima koji distribuiraju svoje aplikacije putem trgovine Google Play, tehnički i ugovorno, da slobodno komuniciraju, promiču ponude i sklapaju ugovore s korisnicima ne samo unutar nego i izvan trgovine aplikacija Google Play.

Stroge sankcije i rokovi

Iznosi izrečenih novčanih kazni odražavaju težinu i trajanje utvrđenih neusklađenosti. Kompaniji je određen striktan vremenski okvir za primjenu naloženih korektivnih mjera te prilagodbu cjelokupnog poslovanja europskim regulatornim zahtjevima.

Google je dužan u potpunosti postupiti u skladu s odlukama Europske komisije u roku od 60 dana. Ako kompanija ne ispuni zadane obveze unutar tog razdoblja, izlaže se riziku izricanja dodatnih periodičnih novčanih kazni u iznosu do 5 posto svog ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini.