Europska komisija kaznila X sa 120 milijuna eura na temelju Akta o digitalnim uslugama

Europska komisija je društvu X (nekadašnjem Twitteru) izrekla novčanu kaznu u iznosu od 120 milijuna eura zbog kršenja obveza transparentnosti iz Akta o digitalnim uslugama. Pronađeni propusti uključuju obmanjujući dizajn njegove "plave kvačice", nedostatak transparentnosti u području oglasa te nemogućnost pružanja pristupa javnim podacima istraživačima. To je prva odluka o neusklađenosti na temelju Akta o digitalnim uslugama, koju su i nešto detaljnije objasnili prema tri ključne točke.

Obmanjujući dizajn

X-ova upotreba "plave kvačice" za "verificirane" račune zavarava korisnike, poručuje Komisija. Time se krši obveza internetskih platformi iz Akta o digitalnim uslugama da zabrane obmanjujuće prakse dizajna svojih usluga. U ovom slučaju svatko može platiti za dobivanje "verificiranog" statusa bez smislene provjere onih koji stoje iza tih računa, što korisnicima otežava procjenu vjerodostojnosti računa i sadržaja s kojim se bave.

To, pak, izlaže korisnike prevarama, i manipulaciji. Iako Aktom o digitalnim uslugama nije propisana obveza provjere korisnika, internetskim platformama jasno se zabranjuje da lažno tvrde da su korisnici provjereni ako takva provjera nije provedena.

Manjak transparentnosti

Repozitorij oglasa na X-u ne ispunjava zahtjeve za transparentnost i pristupačnost iz Akta o digitalnim uslugama. Dostupni i pretraživi repozitoriji oglasa ključni su za istraživače i civilno društvo u otkrivanju prijevara, kampanja hibridnih prijetnji, koordiniranih operacija informiranja i lažnih oglasa. Platforma X koristi značajke dizajna i prepreke pristupu, kao što su prekomjerna kašnjenja u obradi, što ugrožava svrhu repozitorija oglasa, smatra Komisija.

Uskrata javnih podataka

Naposlijetku, X ne ispunjava svoje obveze iz Akta o digitalnim uslugama da istraživačima omogući pristup javnim podacima platforme. Na primjer, uvjeti usluge društva X zabranjuju prihvatljivim istraživačima da neovisno pristupaju njegovim javnim podacima, među ostalim metodom "scrapanja". Štoviše, X-ovi procesi za pristup istraživača javnim podacima nameću nepotrebne prepreke, učinkovito potkopavajući istraživanja o nekoliko sistemskih rizika u Europskoj uniji.

Novčana kazna koja je izrečena izračunana je uzimajući u obzir prirodu svih opisanih povreda propisa, njihovu težinu u smislu pogođenih korisnika iz EU-a kao i njihovo trajanje. X sada ima 60 radnih dana za obavijestiti Komisiju o posebnim mjerama koje namjerava poduzeti kako bi se okončala povreda u vezi s obmanjujućom upotrebom plavih kontrolnih oznaka, a mora i dostaviti akcijski plan kojim se utvrđuju potrebne mjere koje se odnose na repozitorij oglasa i pristup istraživača javnim podacima. Nepoštovanje odluke o neusklađenosti može dovesti do periodičnih penala, zaključuje Komisija.