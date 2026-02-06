Europska komisija mogla bi kazniti TikTok zbog 'ovisničkog dizajna' aplikacije

TikTok bi mogao dobiti veliku novčanu kaznu nakon što je Europska komisija zaključila da 'ovisničke' značajke aplikacije možda krše Akt o digitalnim uslugama

Matej Markovinović petak, 6. veljače 2026. u 22:48
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Europska komisija smatra da „ovisnički dizajn“ TikToka može predstavljati krštenje Akta o digitalnim uslugama (DSA), pokazuju tako preliminarni rezultati istrage koja je u tijeku protiv kineske društvene mreže.

Naime, Europska komisija posebno je problematizirala TikTokovo beskonačno skrolanje, automatsku reprodukciju, push obavijesti i visoko personalizirani sustav preporuka, tvrdeći da nisu uveli odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osiguralo da te značajke ne štete fizičkom i mentalnom zdravlju korisnika.

„Primjerice, stalnim ‘nagrađivanjem’ korisnika novim sadržajem, određene dizajnerske značajke TikToka potiču poriv za neprekidnim skrolanjem i prebacuju mozak korisnika u ‘autopilotni način rada’. Znanstvena istraživanja pokazuju da to može dovesti do kompulzivnog ponašanja i smanjenja samokontrole korisnika“, stoji u priopćenju Europske komisije.

TikTok inače ima roditeljske kontrole i alate za praćenje vremena provedenog u aplikaciji, ali Europska komisija smatra da to nije dovoljno te da bi ih TikTok trebao učiniti učinkovitijima, ograničiti beskonačno skrolanje i prilagoditi algoritam preporuka.

U svakom slučaju, ako se potvrdi da je TikTok prekršio DSA, mogao bi dobiti kaznu iznosa do 6 posto svog ukupnog godišnjeg prometa na globalnoj razini te bi trebali promijeniti dizajn svoje aplikacije kako bi se uskladili sa zakonom.

„Preliminarni nalazi Komisije predstavljaju kategorički netočan i potpuno neutemeljen prikaz naše platforme”, rekao je kratko glasnogovornik TikToka za The Verge.

 

