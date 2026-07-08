Europski parlament usvojio nova pravila o zaštiti prava putnika u zračnom prometu

Eurozastupnici su odobrili izmjene pravila kojima se osiguravaju brže naknade za kašnjenja letova, omogućava besplatna ručna prtljaga te uvodi obvezan odabir susjednih sjedala za obitelji s djecom

Europski parlament službeno je prihvatio novi set pravila o pravima putnika u zračnom prometu nakon što su zastupnici u utorak odobrili dogovor postignut s Vijećem. Nove odredbe moderniziraju sustav koji je na snazi od 2004. godine, s primarnim ciljem osiguravanja odgovarajuće zaštite u slučajevima uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili znatnog kašnjenja letova.

Odštete ostaju, uz bržu isplatu

Glavna postojeća prava putnika su očuvana, što znači da oni i dalje imaju pravo na naknadu ili preusmjeravanje u slučaju otkazivanja leta, na odštetu za kašnjenja dulja od tri sata te pravo na otkaz leta unutar 14 dana do datuma polaska. Iznosi naknada ostaju nepromijenjeni i iznose 250 eura za letove do 1.500 kilometara, 400 eura za letove unutar Europske unije dulje od 1.500 kilometara (te ostale između 1.500 i 3.500 kilometara) i u konačnici 600 eura za sve dulje relacije. Ipak, zračni prijevoznici imat će mogućnost umanjiti odštetu za 50% za svoja najdulja putovanja ako putnicima nakon poremećaja u prometu ponude preusmjeravanje do konačnog odredišta ili ako kašnjenje pri dolasku ne traje dulje od četiri sata.

Prijevoznici će moći izbjeći isplatu naknade ako je kašnjenje ili otkazivanje leta uzrokovano događajima izvan njihove kontrole. Nova pravila sadržavat će popis izvanrednih okolnosti, među kojima su prirodne katastrofe, rat, meteorološki uvjeti, putnici koji se ponašaju neprihvatljivo te štrajkovi. U svim slučajevima zračni prijevoznici dužni su pružiti pomoć putnicima koji su primorani čekati, što uključuje osvježavajuća pića svaka dva sata čekanja, obrok nakon tri sata te, u slučaju duljeg kašnjenja, smještaj od maksimalno tri noći ako je poremećaj u putovanju izvan kontrole zračnih prijevoznika.

Landed! 🇪🇺✈️



The new agreement on air passenger rights has just been voted by an overwhelming majority in @Europarl_EN.



This brings greater certainty to the aviation sector, stronger passenger rights, and easier travel across Europe.



Proud of the work done by all MEPs,… pic.twitter.com/JnxaRGmiXU — Roberta Metsola (@EP_President) July 7, 2026

Novi propisi donose znatno brži i jednostavniji postupak ostvarivanja prava na odštetu, pa će tako putnici koji odaberu povrat novca umjesto preusmjeravanja taj iznos dobiti automatski. Informacije o podnošenju zahtjeva dostavljat će se unutar četiri dana od završetka putovanja, bez obveze otvaranja korisničkih računa ili aplikacija. Putnici imaju rok od devet mjeseci za podnošenje zahtjeva, dok prijevoznici moraju isplatiti novac ili dostaviti službeno obrazloženje o izvanrednim okolnostima u roku od 30 dana.

Novosti oko prtljage

Među značajnim novostima izdvaja se mogućnost korištenja povratne karte čak i ako putnik nije iskoristio odlazni let, a to će se morati osigurati bez ikakvih dodatnih troškova. Također, unošenje osobnog predmeta, poput manjeg ruksaka ili torbe, u kabinu postaje potpuno besplatno, a cijena koja uključuje ručnu prtljagu mora biti transparentno prikazana na samom početku rezervacije kod svih prijevoznika i posrednika. Aviokompanijama je ostavljena mogućnost da ponude i jeftinije karte za one koji putuju bez prtljage.

Korisnici više neće plaćati naknade za ispravke manjih pogrešaka u imenima unesenima pri kupnji karte, niti za korištenje samostalno isprintanih ukrcajnih propusnica. Prijevoznici su dužni omogućiti digitalne propusnice bez uvjetovanja aplikacijama, a putnicima se ne smije zabraniti ukrcaj ako posjeduju vlastitu ispisanu verziju digitalnog dokumenta.

Zaključno, obitelji s djecom neće se smjeti razdvajaji tijekom leta, tj. obvezuje se zračne prijevoznike da osobu koja prati dijete mlađe od 14 godina smjeste uz to dijete bez dodatnih troškova. Isto pravo vrijedi i za putnike s invaliditetom, putnike smanjene pokretljivosti te trudnice.

Nova pravila još samo mora odobriti i Vijeće, što se očekuje početkom kolovoza. Ažurirana pravila stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.