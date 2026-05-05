Europski skladatelji traže novu zakonsku intervenciju zbog umjetne inteligencije

Europska udruženja autora upozoravaju na neodrživost trenutačnog pravnog okvira te traže nove regulative kako bi se osigurala pravedna naknada i transparentnost u korištenju zaštićenih djela

Sandro Vrbanus utorak, 5. svibnja 2026. u 13:39
Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a 📷 zamp.hr
Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a zamp.hr

Europsko udruženje društava autora i skladatelja (GESAC), uz podršku domaćeg HDS ZAMP-a kao člana, izrazilo je snažnu potporu sve većem političkom interesu unutar Europske unije za uvođenje novih zakona koji bi regulirali područje generativne umjetne inteligencije. Prema njihovom stajalištu, trenutačni pravni okvir nije dostatan za rješavanje kompleksnih problema povezanih s treniranjem i komercijalnim radom AI sustava koji se uvelike oslanjaju na autorski zaštićena djela.

Trenutačni okviri su neadekvatni

Potreba za sustavnim odgovorom potvrđena je i kroz recentne dokumente europskih institucija. Izvješće danskog predsjedništva ukazalo je na to da većina država članica zagovara dodatne regulatorne mjere, dok je rezolucija Europskog parlamenta iz ožujka 2026. godine jasno zaključila kako postojeći licencni modeli ne mogu adekvatno odgovoriti na izazove koje donosi nagli razvoj GenAI tehnologija.

Glavni prigovor GESAC-a odnosi se na činjenicu da globalni AI sustavi i dalje neovlašteno koriste zaštićena djela u golemim razmjerima. Vodeće tehnološke kompanije uglavnom odbijaju suradnju s kolektivnim organizacijama te ne osiguravaju odgovarajuće naknade autorima čiji su radovi poslužili kao temelj za razvoj njihovih modela. Takva praksa izravno ugrožava ekonomsku stabilnost kreativnih sektora.

Dodatan problem predstavljaju licencni aranžmani koji se često temelje na privatnim nagodbama povezanim s američkim sudskim sporovima. Ti modeli, prema upozorenjima stručnjaka, nisu transparentni i oslanjaju se na institut fair use koji je neusklađen s europskim pravnim standardima. Stoga oni ne pružaju potrebnu pravnu sigurnost europskim autorima niti su primjenjivi na jedinstvenom tržištu Unije.

Rizici za kreativce

Iako Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu (CDSM) pokriva određene aspekte rudarenja podataka, ona ne obuhvaća cjelokupan spektar radnji uključenih u razvoj generativne inteligencije. Istodobno, instrumenti predviđeni Europskom uredbom o umjetnoj inteligenciji (AI Act) nisu uspjeli osigurati mehanizme koji bi jamčili odgovornost i transparentnost tehnoloških korporacija.

Sve veća prisutnost AI-generiranog sadržaja u medijima i na digitalnim platformama već počinje zamjenjivati originalna ljudska djela, što izravno smanjuje tržišnu vrijednost autorskog rada. Bez novog regulatornog okvira, europske kulturne i medijske industrije suočavaju se s rizikom dugoročnog gubitka prihoda i prelijevanja ekonomske vrijednosti prema globalnim tehnološkim igračima izvan Europe – smatraju u GESAC-u.

Izazovi i pred domaćim autorima

Za hrvatske autore, medijske kuće, glazbeni sektor, nakladnike i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, razvoj budućeg europskog zakonodavstva mogao bi imati značajne posljedice. Kao dio jedinstvenog europskog tržišta, Hrvatska bi izravno osjetila učinke eventualne neadekvatne regulacije, osobito kroz moguću eroziju prihoda domaćih kreativnih sektora u korist globalnih AI platformi koje koriste europski sadržaj bez proporcionalne naknade.

"Sve je snažniji politički i stručni konsenzus da postojeći europski pravni instrumenti nisu dostatni za kompleksnost izazova koje generativna umjetna inteligencija postavlja pred autorsko pravo. Nova zakonodavna inicijativa ključno je regulatorno pitanje europske digitalne i kulturne politike u nadolazećim godinama – pa tako i hrvatske. Nadamo se da svi naši politički zastupnici u hrvatskim i europskim institucijama razumiju važnost toga," komentira Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a.

Potreban novi okvir

HDS ZAMP i sve ostale udruge za zaštitu prava europskih autora glazbe okupljene u GESAC-u, stoga zagovaraju donošenje posebnog europskog zakonodavnog akta koji bi jasno definirao obvezu licenciranja za korištenje zaštićenih djela u svim fazama razvoja i funkcioniranja generativne umjetne inteligencije, uključujući treniranje modela, sustav stvaranja sadržaja potpomognut dohvaćanjem vanjskih informacija (tzv. retrieval-augmented generation, RAG) i komercijalnu distribuciju sadržaja nastalog korištenjem AI-ja.

Smatraju da je nužno uvesti snažnije mehanizme transparentnosti, oborivu pretpostavku uporabe za slučajeve u kojima pružatelji AI usluga ne osiguravaju dostatne informacije te jasne obveze suradnje s autorima, kolektivnim organizacijama i nositeljima prava. Poseban naglasak stavlja se i na potrebu rješavanja tržišnih učinaka zamjene i razvodnjavanja vrijednosti djela ljudskih autora, odnosno situacija u kojima AI-generirani sadržaj izravno konkurira originalnim djelima, iako je nastao korištenjem postojećeg zaštićenog repertoara.

Prema procjenama europskih sektorskih glazbenih, ali i drugih organizacija kreativaca, bez novog regulatornog okvira postoji ozbiljan rizik nastavka pravne nesigurnosti, slabljenja autorskih prava i daljnjeg prebacivanja ekonomske vrijednosti iz europskih kulturnih i medijskih sektora prema globalnim, uglavnom američkim i azijskim tehnološkim kompanijama.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi