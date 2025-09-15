FAA: uređaji s litij-ionskim baterijama u zrakoplovima moraju biti na vidljivom mjestu

Savezna uprava za zrakoplovstvo izdala je novo sigurnosno upozorenje o rizicima litijskih baterija u zrakoplovima zbog 50 zabilježenih incidenata s dimom i vatrom ove godine

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je sigurnosno upozorenje zrakoplovnim tvrtkama zbog povećanog rizika od požara koji predstavljaju uređaji s litij-ionskim baterijama, poput prijenosnih punjača (powerbankova), prijenosnih računala i mobitela. Regulator preporučuje zračnim prijevoznicima da preispitaju svoje protupožarne procedure i sigurnosne poruke kako bi osigurali da putnici i posada takve uređaje drže na mjestima gdje je potencijalni problem vidljiv i dostupan.

Već 50 incidenata ove godine

Ovaj potez uslijedio je nakon što su službeni podaci pokazali da je samo ove godine zabilježeno čak 50 incidenata povezanih s litijskim baterijama, koji su uključivali dim, vatru ili ekstremnu vrućinu. Poznata je činjenica da litij-ionske baterije, ako su oštećene ili se prekomjerno pune, mogu doći u stanje poznato kao "toplinski bijeg" (thermal runaway), odnosno ući u lančanu reakciju u kojoj im temperatura naglo raste, što može rezultirati požarom.

Jedan od incidenata - dim u kabini

FAA ističe da litijske baterije pohranjene u pretincima za prtljagu iznad sjedala ili unutar ručne prtljage mogu biti skrivene, teško dostupne i izvan nadzora putnika ili članova posade. Zbog toga su otežani pravovremeno otkrivanje toplinskog bijega i posljedična primjena protupožarnih mjera, što značajno povećava sigurnosni rizik. U Sjedinjenim Američkim Državama uređaji s litij-ionskim baterijama već su zabranjeni u predanoj prtljazi, no pojedine zrakoplovne tvrtke počele su uvoditi i stroža pravila za ručnu prtljagu.

Nove mjere i procedure

Zbog svega navedenoga, FAA preporučuje zrakoplovnim tvrtkama da provedu nove procjene sigurnosnih rizika kako bi identificirale sve potencijalne opasnosti i uvele mjere za njihovo ublažavanje. Te bi procjene trebale uzeti u obzir opasnost koju predstavlja odlaganje litijskih baterija u područja koja nisu vidljiva ili lako dostupna. Uz to, preporučuje se i edukacija putnika o rizicima.

Dakle – uskoro možete na američkim letovima (a tko zna, možda i u ostalim zemljama) očekivati da će vas kabinsko osoblje zatražiti da sve svoje uređaje s litij-ionskim baterijama držite na vidljivom mjestu, kao što je pretinac u sjedalu ispred vašeg.

Regulator naglašava da tradicionalne metode gašenja požara moraju biti prilagođene za ovakve događaje. Iako aparati s halonom mogu privremeno suzbiti otvoreni plamen, oni ne zaustavljaju sam proces toplinskog bijega. Primarni način reakcije uključuje korištenje velikih količina vode kako bi se baterija ohladila i spriječilo daljnje širenje reakcije dok sve ćelije ne oslobode svoju energiju.