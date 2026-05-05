FCC zabranjuje testiranje mobitela u Kini

Američka Federalna komisija za komunikaciju (FCC) želi zabraniti testiranje mobitela namijenjenih za američko tržište u kineskim laboratorijima.

Kako doznaje Reuters, uređaji koji dolaze na tržište SAD-a moraju zadovoljiti FCC certifikate, koji provjeravaju, među ostalom, razine radijskog zračenja i kompatibilnost s mrežama. Velik dio tih testiranja trenutno se provodi u kineskim laboratorijima unutar razvojnih centara proizvođača, a prema FCC-u, čak 75 posto uređaja za američko tržište oslanja se na njihove rezultate.

S obzirom na to da SAD već dulje vrijeme Kinu smatra sigurnosnom prijetnjom, ovaj potez i ne dolazi kao veliko iznenađenje. Nakon donesene odluke o zabrani, slijedi razdoblje od 30 do 60 dana za javne komentare industrije i potrošača, tijekom kojeg FCC može dodatno prilagoditi svoj prijedlog.

Ako prijedlog bude potvrđen, postojeći certificirani uređaji neće biti odmah pogođeni. Na tržištu će se moći zadržati još do dvije godine, nakon čega bi morali proći novu certifikaciju ili biti povučeni iz prodaje. To, primjerice, znači da stariji modeli mobitela vjerojatno neće prolaziti novi postupak, već će samo nestati s tržišta kada za to dođe vrijeme.

A što se tiče nadolazećih uređaja, proizvođači će ih iz Kine morati slati u treće zemlje gdje će se obavljati testiranja odobrena od strane FCC-a. To bi moglo povećati troškove proizvodnje i produljiti vrijeme dolaska novih modela na tržište.

