Francuska zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 15 godina

Francuska je prva članica EU-a koja je uvela potpunu zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, dok slična ograničenja pripremaju Španjolska, Danska i Grčka

Francuska je postala prva država članica Europske unije koja je usvojila zakon kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža. Novi zakon, koji su podržala oba doma parlamenta, dio je inicijative predsjednika Emmanuela Macrona usmjerene na bolju zaštitu djece od štetnog sadržaja na internetu.

Kako doznaje AP News, Macron želi da zakon stupi na snagu već s početkom nove školske godine u rujnu, no prije toga mora proći provjeru usklađenosti s francuskim Ustavom, što bi moglo odgoditi njegovu primjenu.

„Francuska predvodi Europu u zaštiti naše djece i mladih. Nastavit ćemo tim putem", rekao je Macron.

Prema novim pravilima, zabrana se neće odnositi na internetske enciklopedije, obrazovne platforme ni znanstvene baze podataka. Istim zakonom uvodi se i zabrana korištenja mobitela u francuskim srednjim školama.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje provedbe. Stručnjaci upozoravaju da će biti potrebno razviti pouzdan sustav provjere dobi korisnika te riješiti status postojećih računa djece mlađe od 15 godina. Dio oporbenih zastupnika također smatra da bi zakon mogao otvoriti pitanja vezana uz zaštitu privatnosti i anonimnosti korisnika na internetu.