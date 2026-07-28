Google pristupa Kodeksu Europske unije o transparentnosti AI sadržaja

Samo dan nakon što je objavljeno da je Europska komisija kaznila Google s 890 milijuna eura, iz te tehnološke kompanije stiže vijest koja će možda malo smiriti duhove u Bruxellesu. Objavljeno je, naime, da je Google službeno pristupio Kodeksu prakse Europske unije o transparentnosti sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom.

Inicijativa za transparentnost

Tim potezom, kažu, nastoje podržati odgovorno korištenje umjetne inteligencije na području Europe. Odluka se nadovezuje na njihovo prošlogodišnje potpisivanje Kodeksa za AI opće namjene te se usklađuje s naporima za usvajanje i ubrzanje industrijskog standarda C2PA, kao i s razvojem vlastitih alata za transparentnost.

Središnji dio Googleovih tehnoloških rješenja u ovom području predstavlja SynthID, tehnologija za digitalno označavanje vodenim žigom. Ovaj alat pomaže korisnicima prepoznati kako je pojedini digitalni sadržaj stvoren ili uređen. Kako bi se izgradilo povjerenje među različitim platformama, tvrtka je uspostavila partnerstva s trećim stranama i istraživačkim laboratorijima kao što su Apple, Eleven Labs, Kakao, NVIDIA i OpenAI, s ciljem šire primjene interoperabilnih alata temeljenih na SynthID-u.

Upozorenje na birokraciju

No, unatoč pružanju podrške transparentnosti, iz Googlea su izrazili zabrinutost zbog potencijalnih negativnih posljedica povećanja regulatorne složenosti, što je i inače mana europskih birokrata. Upozoravaju da bi u uvjetima, u kojima se tehnička rješenja još uvijek razvijaju, dodatni propisi mogli biti u suprotnosti s europskim ciljevima o konkurentnosti i pojednostavljenju poslovanja.

Također postoji rizik da bi nova pravila mogla izazvati zbunjenost među samim korisnicima kojima su namijenjena. Ako internetski prostor bude preplavljen preklapajućim AI oznakama i pravnim napomenama, korisnicima će biti znatno teže dobiti jasan i razumljiv kontekst o sadržaju koji pregledavaju.

U razdoblju primjene ovog kodeksa, Google najavljuje nastavak suradnje s regulatornim tijelima i partnerima. Cilj te suradnje jest izrada praktičnih rješenja koja će osigurati stvarnu transparentnost. Krajnji je cilj omogućiti korisnicima donošenje informiranih odluka o digitalnom sadržaju s kojim se svakodnevno susreću na mrežnim platformama, poruka je iz Googlea.