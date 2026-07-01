Hrvatska pošta javlja: nove carine zasad nećete moći platiti karticama

Iako su nam prije nekoliko dana iz Hrvatske pošte potvrdili da će biti moguće novu carinu na male pakete iz trećih zemalja plaćati karticama, danas nam šalju nadopunjenu informaciju u tome

Krajem prošloga smo tjedna, uoči stupanja na snagu nove regulative vezane za carinjenje malih paketa iz trećih zemalja, objavili informacije koje smo tom prilikom dobili iz Hrvatske pošte. Tada smo detaljno pisali o tome kako se carina obračunava na svaku vrstu robe unutar paketa, prema carinskoj deklaraciji, iz pošte su nam rekli da ne očekuju dodatna kašnjenja u isporukama te da će se nova carinska pristojba moći platiti karticama, kako poštaru pri uručenju pošiljke, tako i u poslovnici.

Privremeno samo gotovina

Međutim, danas su nas iz Hrvatske pošte kontaktirali s nadopunom potonjega, odnosno s napomenom da se carina ipak – neće moći platiti karticama.

"Iznos nove carine zasad se može platiti samo gotovinom, a u skorijem roku carine će se moći plaćati i karticom. Naime, za naplatu novih carina koristi se postojeći sustav naplate javnih davanja (PDV-a) koji je uveden 1. srpnja 2021. godine. U sklopu tog procesa javna davanja zasad je moguće platiti samo gotovinom, no uskoro će mogućnost plaćanja javnih davanja i carina biti proširena na kartice", kažu iz Hrvatske pošte, neslužbeno nam potvrđujući da bi implementacija u softverskom sustavu mogla potrajati nekoliko tjedana.

"Radnici će prilikom uručenja pošiljke naplatiti javna davanja po uhodanom procesu, a nova stavka bit će navedena u specifikaciji javnih davanja. Na dostavi i isporuci nema nikakvih promjena", dodaju.

Kad smo već bili "na liniji", pitali smo ih i hoće li primateljima biti jasno naznačen iznos koji trebaju platiti pri preuzimanju, u slučajevima kad im poštar u sandučiću ostavi samo "ceduljicu". Evo što kažu: "U vezi s obavijesti o prispijeću, ako se radi o pošiljci za koju je prilikom preuzimanja potrebno platiti javna davanja ili carinu, na obavijesti o prispijeću naveden je iznos koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja."

Dakle, zaključno, za sve pošiljke koje budu ocarinjene nakon današnjeg dana (1. srpnja) te se na njih bude morala platiti nova paušalna carinska pristojba od 3 eura po vrsti poslane robe – pripremite gotovinu. To vrijedi kako za uručenje pošiljki na adresi primatelja, tako i za preuzimanje u poštanskim uredima.

Što se tiče isporuke putem paketomata, ona će i dalje biti moguća za one pošiljke koje primateljima stižu s europskog tla, odnosno poslane iz kompanija koje s Hrvatskom poštom imaju potpisane ugovore o dostavi, kao što je to bilo i dosad. Isto tako, ne mijenja se niti praksa naplate u slučaju kupnje s pouzećem, u tom slučaju naknadu će također biti moguće platiti karticama, kao i ranije.