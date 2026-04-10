Hrvatska u europskom vrhu po iznosima kazni vezanih uz zaštitu podataka

Europski odbor za zaštitu podataka objavio je izvješće za 2025. godinu prema kojemu je Hrvatska, unatoč manjim kapacitetima, zauzela visoko šesto mjesto po ukupnom iznosu izrečenih sankcija

Sandro Vrbanus petak, 10. travnja 2026. u 12:08

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) ostvarila je značajan rezultat na razini Europske unije zauzevši šesto mjesto od ukupno 30 europskih nadzornih tijela po ukupnom iznosu izrečenih upravnih novčanih kazni u 2025. godini.

Tako se na ovoj ljestvici hrvatsko nadzorno tijelo našlo u samom vrhu, odmah uz bok agencijama iz Francuske, Italije, Irske, Njemačke i Španjolske. Podaci o kaznama objavljeni su u sklopu Godišnjeg izvješća Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB), koje pruža detaljan uvid u primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka na cijelom kontinentu.

Stroži ili sposobniji?

Ovakav rezultat Hrvatske posebno iznenađuje kad se uzme u obzir da vodeće europske zemlje raspolažu značajno većim financijskim sredstvima te brojnijim kadrovskim kapacitetima u odnosu na Hrvatsku – pa se ne možemo ne zapitati: je li naš AZOP samo daleko stroži ili pak sposobniji od ostalih europskih agencija? Ako njih pitate, reći će da su sposobniji… Ono što zasigurno znamo jest da već godinama provode razne edukativne aktivnosti vezane uz GDPR, usmjerene na sve obveznike te regulative, ali i da su prilično ažurni kad je riječ o izricanju kazni.

No, to otvara i treće moguće objašnjenje za navedeni rezultat – tvrtke u Hrvatskoj relativno su teži prekršitelji GDPR-a, budući da nam je gotovo svakodnevno kristalno jasno da je zaštita osobnih podataka kod nas još uvijek na prilično niskim razinama. Neusklađenosti s regulativom sveprisutne su, unatoč tome što je GDPR na snazi već gotovo osam godina, a i dalje ima onih koji se ne vode njegovim odredbama i zaštitu privatnih podataka shvaćaju olako.

Najveće kazne i dalje na sudu

Tijekom protekle godine AZOP je izrekao ukupno 13 upravnih novčanih kazni, čija ukupna vrijednost iznosi 6.725.000 eura, što ih je svrstalo u europski vrh. Ključni doprinos tom visokom iznosu dale su dvije iznimno visoke kazne izrečene subjektima u bankarskom i telekomunikacijskom sektoru.

One su rezultat utvrđenih kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), a prema informacijama koje imamo, oko njih se još uvijek vode upravni sporovi. Kažnjeni Erste banka i Telemach su u žalbenom postupku pred sudovima i kazne će morati platiti tek kad (ili ako?) one postanu pravomoćne.

Na široj razini, europska nadzorna tijela su tijekom 2025. godine izdala ukupno 2.161 kaznu. Ukupna vrijednost svih izrečenih sankcija na razini Europe iznosi 1,1 milijardu eura, što potvrđuje da je zaštita privatnosti i osobnih podataka postala jedan od prioriteta regulatornih tijela unutar Europskog gospodarskog prostora. Nedodirljivi lider s preko pola milijarde eura u kaznama je Irska, zemlja gdje se tradicionalno nalaze europska sjedišta tehnoloških multinacionalnih kompanija. Slijede je Francuska, Njemačka, Španjolska, Italija te – Hrvatska.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi