Hrvatska u europskom vrhu po iznosima kazni vezanih uz zaštitu podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) ostvarila je značajan rezultat na razini Europske unije zauzevši šesto mjesto od ukupno 30 europskih nadzornih tijela po ukupnom iznosu izrečenih upravnih novčanih kazni u 2025. godini.

Tako se na ovoj ljestvici hrvatsko nadzorno tijelo našlo u samom vrhu, odmah uz bok agencijama iz Francuske, Italije, Irske, Njemačke i Španjolske. Podaci o kaznama objavljeni su u sklopu Godišnjeg izvješća Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB), koje pruža detaljan uvid u primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka na cijelom kontinentu.

Stroži ili sposobniji?

Ovakav rezultat Hrvatske posebno iznenađuje kad se uzme u obzir da vodeće europske zemlje raspolažu značajno većim financijskim sredstvima te brojnijim kadrovskim kapacitetima u odnosu na Hrvatsku – pa se ne možemo ne zapitati: je li naš AZOP samo daleko stroži ili pak sposobniji od ostalih europskih agencija? Ako njih pitate, reći će da su sposobniji… Ono što zasigurno znamo jest da već godinama provode razne edukativne aktivnosti vezane uz GDPR, usmjerene na sve obveznike te regulative, ali i da su prilično ažurni kad je riječ o izricanju kazni.

No, to otvara i treće moguće objašnjenje za navedeni rezultat – tvrtke u Hrvatskoj relativno su teži prekršitelji GDPR-a, budući da nam je gotovo svakodnevno kristalno jasno da je zaštita osobnih podataka kod nas još uvijek na prilično niskim razinama. Neusklađenosti s regulativom sveprisutne su, unatoč tome što je GDPR na snazi već gotovo osam godina, a i dalje ima onih koji se ne vode njegovim odredbama i zaštitu privatnih podataka shvaćaju olako.

Najveće kazne i dalje na sudu

Tijekom protekle godine AZOP je izrekao ukupno 13 upravnih novčanih kazni, čija ukupna vrijednost iznosi 6.725.000 eura, što ih je svrstalo u europski vrh. Ključni doprinos tom visokom iznosu dale su dvije iznimno visoke kazne izrečene subjektima u bankarskom i telekomunikacijskom sektoru.

One su rezultat utvrđenih kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), a prema informacijama koje imamo, oko njih se još uvijek vode upravni sporovi. Kažnjeni Erste banka i Telemach su u žalbenom postupku pred sudovima i kazne će morati platiti tek kad (ili ako?) one postanu pravomoćne.

Na široj razini, europska nadzorna tijela su tijekom 2025. godine izdala ukupno 2.161 kaznu. Ukupna vrijednost svih izrečenih sankcija na razini Europe iznosi 1,1 milijardu eura, što potvrđuje da je zaštita privatnosti i osobnih podataka postala jedan od prioriteta regulatornih tijela unutar Europskog gospodarskog prostora. Nedodirljivi lider s preko pola milijarde eura u kaznama je Irska, zemlja gdje se tradicionalno nalaze europska sjedišta tehnoloških multinacionalnih kompanija. Slijede je Francuska, Njemačka, Španjolska, Italija te – Hrvatska.