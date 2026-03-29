I Austrija se priključuje nizu zemalja koje žele djecu maknuti s društvenih mreža

Slijedeći primjere nekoliko europskih zemalja i inicijativu same Europske unije, Austrijska vlada službeno je najavila planove za uvođenje nacionalne zabrane korištenja društvenih mreža djeci. Kod njih bi se, u nacrtu zakona koji će biti izrađen do kraja lipnja, društvene mreže zabranile za djecu mlađu od 14 godina.

Provedba zakona oslanjat će se na suvremene tehničke metode provjere dobi koje bi trebale osigurati poštivanje dobne granice uz istovremenu zaštitu privatnosti korisnika, no zasad se ne navodi točno kojim bi se metodama dob provjeravala. Budući da je za stupanje zakona na snagu potrebna potvrda u parlamentu, točan datum početka primjene još nije preciziran. Vladajući poručuju kako je cilj inicijative odlučno zaštititi djecu od negativnih učinaka platformi koje izazivaju ovisnost.

Hrvatska čeka EU

Austrijski potez dio je šireg međunarodnog trenda koji ide prema strožoj regulaciji. Australija je u prosincu postala prva zemlja na svijetu s potpunom zabranom za mlađe od 16 godina. Unutar Europe, Francuska je već odobrila zakon koji cilja na mlađe od 15 godina, dok su Španjolska i Danska najavile slične planove za dobne skupine od 15, odnosno 16 godina. Britanska vlada također razmatra uvođenje sličnih ograničenja za mlađe tinejdžere, kao i Slovenija.

Na razini Europske unije, Europski parlament predložio je neobvezujuću rezoluciju kojom bi se postavila jedinstvena minimalna dobna granica od 16 godina za pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje videozapisa, uz mogućnost pristupa uz roditeljski pristanak za dob od 13 do 16 godina. Hrvatska, pak, nije odlučila ići samostalno u zakonodavnu proceduru, iako je takav prijedlog oporbe postojao. Kod nas se nadaju da će to pitanje biti riješeno na razini EU, pa će oni samo "prepisati" regulativu.