I Meta prihvaća nova europska pravila za označavanje AI generiranih slika i tekstova

Pristupanjem dobrovoljnom Kodeksu dobre prakse EU-a Facebookova krovna kompanija nastoji osigurati jasno označavanje AI sadržaja i izbjeći zbunjivanje korisnika

Sandro Vrbanus srijeda, 29. srpnja 2026. u 12:00

Nakon što je to prije nekoliko dana učinio Google, američka tehnološka kompanija Meta također je potvrdila pristupanje Kodeksu dobre prakse Europske unije o transparentnosti sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Tim potezom, objavili su, nastoje osigurati veću preglednost i pouzdanost informacija na svojim mrežama.

Za transparentnost, protiv viška regulative

S napretkom tehnologije i sve većom realističnošću sadržaja stvorenih pomoću umjetne inteligencije, prepoznavanje takvog sadržaja postaje ključan izazov za korisnike digitalnih platformi, a Meta je tu jedan od najvećih aktera, budući da pod sobom ima Facebook, Instagram, Threads i WhatsApp.

Ovaj potez nastavak je inicijativa koje je ta kompanija započela u veljači 2024. godine, kada je objavljen sustavni pristup prepoznavanju i označavanju AI materijala na njihovim platformama. U sklopu tih aktivnosti nedavno je lansiran i istraživački demonstracijski alat za detekciju kako bi se korisnicima olakšalo prepoznavanje slika izrađenih putem sustava Meta AI.

Pristupanje europskom kodeksu usklađeno je sa širim nastojanjima unutar industrije da se osiguraju održiva, tehnički izvediva i dugotrajna rješenja. Meta na tom području aktivno surađuje s partnerima iz sektora kroz globalne forume kao što su Partnership on AI te Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA).

Praktična primjena pravila

Predstavnici kompanije ističu da je u ovom procesu od presudne važnosti postići pravu mjeru transparentnosti. Cilj je korisnicima pružiti informacije koje unose jasnoću, a ne dodatnu zbunjenost, do koje bi moglo doći ako mrežni sadržaj bude preplavljen velikim brojem različitih oznaka i upozorenja.

Nadalje, naglašavaju i važnost izbjegavanja dodatne regulatorne složenosti koja bi mogla nepotrebno opteretiti pružatelje usluga. Mjere prepoznavanja i označavanja trebaju služiti svojoj svrsi na jednostavan način, kažu iz Mete te najavljuju nastavak suradnje s europskim institucijama kako bi se osiguralo da pristup ovoj regulativi ostane praktičan, interoperabilan i uistinu koristan ljudima kojima je namijenjen.

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