Indija razmatra obvezu dijeljenja izvornog koda za proizvođače mobitela

Proizvođači mobitela već su se usprotivili prijedlogu indijske vlade, tvrdeći da je dijeljenje izvornog koda s državnim institucijama jednostavno neprovedivo

Indijska vlada razmatra uvođenje novih sigurnosnih propisa koji bi proizvođače mobitela mogli obvezati na dijeljenje izvornog koda s državnim institucijama, s ciljem otkrivanja potencijalnih sigurnosnih ranjivosti u operativnim sustavima.

Prema informacijama koje prenosi Reuters, prijedlog je dio paketa od ukupno 83 sigurnosna zahtjeva koje su izradili indijski državni dužnosnici. Ako budu usvojeni, svi proizvođači koji prodaju mobitele na indijskom tržištu morali bi omogućiti ovlaštenim državnim laboratorijima pristup vlastitom, vlasničkom izvornom kodu radi analize mogućih ranjivosti na razini operativnog sustava.

Cilj mjere je spriječiti potencijalne kibernetičke napade i smanjiti rizik od iskorištavanja sigurnosnih propusta. Međutim, prijedlog se nije svidio proizvođačima mobitela. Udruga MAIT, koja zastupa proizvođače poput Applea, Samsunga, Googlea i Xiaomija, upozorila je kako je zahtjev za dijeljenjem izvornog koda neprovediv zbog globalnih pravila o zaštiti privatnosti i poslovnih tajni.

Indijska vlada potvrdila je da je svjesna zabrinutosti industrije te najavila da će razmotriti sve primjedbe prije donošenja konačne odluke. Uz pregled izvornog koda, predloženi sigurnosni standardi uključuju i obvezu obavještavanja države o velikim softverskim nadogradnjama, mogućnost da korisnici zabrane aplikacijama pristup kameri, mikrofonu i lokaciji u pozadini te dopuštanje uklanjanja unaprijed instaliranih aplikacija, osim onih nužnih za osnovno funkcioniranje uređaja.

Očekuje se da će indijska vlada započeti konzultacije s velikim proizvođačima mobitela o predloženim zahtjevima, stoga ostaje za vidjeti hoće li ti prijedlozi uskoro postati i obavezni.